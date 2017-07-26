وزير الطاقة: خفض إمدادات أدنوك النفطية 10٪

أبوظبي (الاتحاد ورويترز)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة، أن دولة الإمارات تسعى لتخفيض إمدادات النفط الخام فى سبتمبر المقبل لتنفيذ اتفاقها مع منظمة «أوبك» للحد من الإنتاج، حيث قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بخفض نسبه التحميل لعملائها بحوالي 10٪ من انواع النفوط الثلاثه وهي مربان، داس وزاكم العلوي.

&rlmوقال معالي وزير الطاقة: «نرجو أن تقوم شركات البترول الوطنية في الدول المشاركة من منظمة أوبك وخارجها بمبادرات مماثلة لما قامت به شركة (أدنوك) لتحقيق توازن السوق».

&rlmوأضاف: «قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة بحسب المصادر، ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي أخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير».

وتابع المزروعي: «&rlmنحن متفائلون باستمرار الالتزام من جميع الدول المشاركة في الخفض ونتطلع الى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني، ودول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لها تاريخ مشرّف في الالتزام بقرارات منظمة أوبك وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون مستقلون يوم 25 مايو على مد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس العام المقبل.

وارتفعت أسعار النفط أمس، مقتربة من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع تزايد التوقعات بأن السوق المتخمة منذ فترة تتجه إلى التوازن بعد أن هبطت المخزونات الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 50.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0959 بتوقيت جرينتش بعدما زادت أكثر من 3٪ أمس الأول. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا إلى 48.29 دولار للبرميل. وهبطت مخزونات الخام الأميركية بشدة الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.