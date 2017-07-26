مقتل 30 جندياً و80 إرهابياً بهجوم على قاعدة في قندهار

كابول (وكالات)

أكد متحدث عسكري أفغاني أمس، أن حصيلة الهجوم الذي شنه مقاتلو «طالبان» الليلة قبل الماضية، على قاعدة عسكرية في إقليم قندهار جنوب البلاد، ارتفعت إلى 30 قتيلاً من الجنود، مشيراً إلى أن سلاح الجو الوطني نفذ ضربات لدعم القوات البرية في المعركة التي استمرت حتى فجر أمس، وحصدت أكثر من 80 إرهابياً.

وقال صديق عيسى المتحدث باسم الفيلق 205 في قندهار إن «طالبان» هاجمت الموقع العسكري بمنطقة خاكريز إلى الشمال من مدينة قندهار خلال الليل وسيطرت على الموقع واستولت على أسلحة ومركبات، مضيفاً بالقول «نتيجة للقتال لقي 30 من أفراد الجيش مصرعهم وأصيب آخرون». لكن الجنرال إمام نزار قائد الفيلق 205 شكك في عدد القتلى وقال إن تعزيزات وصلت لصد المتمردين.

وذكر مسؤول رفيع في الجيش أن نحو 12 جندياً لا يزالون في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي وصفه بأنه «عنيف» ومن عدة جهات.

وتبنت «طالبان» الهجوم في تغريدة، قائلة إنها دمرت 4 دبابات و3 مركبات كما استولت على 60 سلاحاً من القوات الأفغانية.

وجاء الهجوم بعد أيام من قتال عنيف في أنحاء أفغانستان، وسلط الضوء على التدهور الأمني المستمر في معظم أجزاء البلاد التي شهدت أيضاً سلسلة من الهجمات الكبرى في مدن من بينها العاصمة كابول. والاثنين الماضي، قتل مالا يقل عن 26 شخصاً وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر انفجار انتحاري بسيارة مفخخة في كابول.

وأعلن قاري يوسف المتحدث الرئيس باسم «طالبان» أمس، إن مقاتلي الحركة على وشك السيطرة على منطقة وايجال بإقليم نوريستان شرق البلاد بعد يوم من سيطرتهم على منطقة جاني خيل في إقليم بكتيا إلى الجنوب

بالتوازي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري، أن القوات استعادت منطقة كوهيستان بإقليم فارياب من قبضة «طالبان» مساء أمس الأول مضيفاً أنه سوف يتم إطلاق عملية أمنية لاجتثاث المتمردين ودفعهم للتراجع إلى المناطق الواقعة حول مركز المنطقة. وبدوره، أفاد محمد سامي خايرخواه، العضو بالمجلس الإقليمي، أنه تم قتل وإصابة نحو 70 متمرداً، كما أصيب 8 من أفراد القوات الأمنية. وأضاف أن القوات الأمنية حررت 50 جندياً أفغانياً، كان مسلحو الحركة الإرهابية قد قاموا بتطويقهم.