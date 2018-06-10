محمد بن راشد يستقبل محمد بن زايد

دبي (الاتحاد ووام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخر الوطن.. والوطن الذي يجمعنا.

وقال سموه عبر «تويتر»: «فخر الوطن.. والوطن الذي يجمعنا.. محمد بن زايد».

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي. وتوجها بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ قيادتنا وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من كل سوء وأن يديم على دولتنا وشعبنا العزيز نعمة الاستقرار والتراحم والتلاحم الوطني والسعادة.

وقد تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من أصحاب المعالي الوزراء، وأعيان البلاد، ورؤساء ومديري المؤسسات والجهات الحكومية، وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، راجين الله عز و جل، أن يحفظ سموهما وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية وأن يوفقهما لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي وخدمة و إسعاد شعبنا الوفي.

وأدى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيوخ، والحضور صلاة المغرب جماعة مبتهلين إلى الخالق جل شأنه أن يعيد الشهر المبارك شهر رمضان الفضيل على بلادنا وشعبنا ومجتمعنا بالخير واليمن والبركات. ثم تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، حامدين الله تعالى على نعمته ورضوانه ورحمته.