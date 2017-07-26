ترامب يحظر التحاق «المتحولين جنسياً» بالجيش

واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس، أنه لن يتم السماح لـ«المتحولين جنسياً» بالالتحاق بالجيش «بأي وجه من الوجوه»، ما يعني إلغاء السياسة التي أقرها الرئيس السابق باراك أوباما في 2016. وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات «بعد مشاورات مع جنرالاتي والخبراء العسكريين، أبلغكم أن حكومة الولايات المتحدة لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسياً بالخدمة بأي وجه من الوجوه في الجيش الأميركي». وأضاف « يجب أن يركز جيشنا على الانتصار الحاسم والكاسح، ولا يمكن تحميله عبء التكاليف الطبية الكبيرة والتعطيل الذي من الممكن أن يتسبب فيه المتحولون جنسياً في الجيش».

من جانب آخر، أكدت الخارجية الأميركية في وقت متأخر أمس الأول، أن رئيس الدبلوماسية ريكس تيلرسون لا يعتزم الاستقالة من منصبه، نافية تقارير أشارت إلى خلافات مع البيت الأبيض. ومنذ توليه حقيبة الخارجية في فبراير الماضي، يتعرض تيلرسون لانتقادات بسبب قلة تصريحاته وخططه المتعلقة بخفض ميزانية الوزارة التي توظف أكثر من 70 ألف شخص في واشنطن وحول العالم، بنسبة 30%. وذكرت شبكة «سي إن إن» أن تيلرسون يعتزم المغادرة بنهاية العام الحالي، وهو ما نفته المتحدثة هيذر نويرت بشكل قاطع، قائلة للصحفيين «المعلومات كاذبة. تحدثنا إلى الوزير وكان واضحاً جداً بأنه يعتزم البقاء بالوزارة».

بالتوازي، استقبل الكونجرس السناتور المخضرم جون ماكين بحفاوة لدى عودته للعمل أمس الأول بعد خضوعه لعملية لإزالة ورم في الرأس، وانتهز مكين الفرصة لانتقاد الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه، والرئيس دونالد ترامب.