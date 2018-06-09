الكرملين: قمة محتملة بين بوتين وترامب في فيينا

موسكو (أ ف ب)

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أثناء زيارة إلى النمسا خلال الأسبوع الجاري، عن احتمال عقد قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في فيينا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «ريا نوفوتسي» عن بيسكوف قوله: «ذُكر أن فيينا يمكن أن تكون المدينة لذلك». وكان بيسكوف يرد على سؤال عما إذا كان بوتين أثار هذه المسألة في لقاءاته مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الثلاثاء.

وتأتي تصريحات بيسكوف غداة دعوة وجهها ترامب إلى مجموعة السبع لإعادة روسيا إلى صفوفها، في مبادرة قد تنهي العزلة الدولية لموسكو منذ ضمّ القرم عام 2014. وذكّر بيسكوف من الصين، حيث يشارك بوتين في قمة إقليمية إلى جانب نظيريه الصيني والإيراني، أن في المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بوتين وترامب في 20 مارس، تحدث الرئيسان عن احتمال عقد مثل هذا اللقاء في فيينا.

وقال إن «الرئيسين أكدا ضرورة عقد مثل هذا اللقاء أثناء حديثهما الهاتفي الأخير. وخصوصاً أن فيينا قد تكون المدينة لذلك».