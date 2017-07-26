100 مستوطن يقتحمون منزلاً فلسطينياً بالضفة

رام الله (د ب ا)

اقتحم أكثر من 100 مستوطن منزلاً متنازعا عليه في مدينة الخليل بالضفة الغربية، متذرعين بأن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على تأكيد سيادتها على الضفة الغربية. وكان عشرات المستوطنين اقتحموا أمس الأول الثلاثاء منزل عائلة أبو رجب القريب من الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل واعتصموا بداخله، وقام الجيش الإسرائيلي على إثر ذلك بإغلاق المنطقة ومنع الدخول إلى المنزل، ويدعي المستوطنون بأنهم قاموا بشراء المنزل المكون من طابقين، وينفي مالك المنزل هذه الادعاءات.

ويهدد احتلال المنزل الواقع في الخليل بخلق أزمة جديدة بين المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، ويأتي في وقت يشهد توترات متزايدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضتها قوات الأمن الإسرائيلية حول المسجد الأقصى. يشار إلى أن الخليل مقسمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ عام 1998، ويقيم حوالي 1000 مستوطن يهودي في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، ويحيط بهم حوالي 200 ألف فلسطيني. وقال المتحدث باسم الجماعة اليهودية في الخليل ييشاي فلايشر، إن «الحادث الأخير كان رداً على «عجز الحكومة عن تأكيد السيادة بطريقة محددة بوضوح» على الضفة الغربية وجبل الهيكل (عند اليهود والحرم الشريف عند المسلمين). ودعت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الحكومة الإسرائيلية إلى إجلاء المستوطنين.وقالت المنظمة في بيان إن «المستوطنين قرروا تنفيذ القانون بأيديهم، وإنشاء مستوطنة غير شرعية يمكن أن تشعل التوتر في المنطقة».