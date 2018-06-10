«طالبان» توافق على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر

كابول (أ ف ب)

أعلنت حركة طالبان أمس وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع قوات الأمن الأفغانية خلال عيد الفطر للمرة الأولى منذ 2001 وبعد يومين على إعلان الرئيس أشرف غني وقفا أحاديا لإطلاق النار. إلا أن الحركة حذرت في بيان نشرته على تطبيق «واتساب» من أنها ستواصل عملياتها ضد «قوات الاحتلال» الأجنبية في البلاد وأنها ستدافع عن نفسها «بشراسة» في حال تعرضها لهجوم. ورغم هذا الإعلان 40 شخصا بهجمات استهدفت الجيش الوطني في عدد من المناطق.

وهذه المرة الأولى منذ 17 عاما وإطاحة الحركة بعد تدخل عسكري لتحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، التي يعلن فيها المتمردون وقفا لإطلاق النار.

وكتبت الحركة في بيانها أن «على كل المقاتلين وقف العمليات الهجومية ضد القوات الأفغانية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الفطر»، مضيفة «لكن إذا تعرض المقاتلون لهجوم فسندافع عن أنفسنا بشراسة».

وكان الرئيس أشرف غني الذي ظلت دعواته من أجل السلام دون رد حتى الآن، أعلن الخميس الماضي وقفا أحاديا لإطلاق النار مع حركة طالبان لكن ليس مع تنظيم «داعش».