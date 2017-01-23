«سمينس»: دور ريادي عالمي للإمارات في تبني ممارسات الاستدامة

رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي لـ«سيمنس المحدودة» بالإمارات، إن الدولة تتمتع بدور ريادي عالمي في تبني سياسات وممارسات الاستدامة والتزامها بالمستقبل في هذا المجال.
وقال سيرسدورفر في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن وجود سيمنس بشكل قوي في الإمارات من خلال حضور أكثر من 2000 موظف، إلى جانب العدد الكبير من المشاريع التي تقوم بها في جميع المجالات المتعلقة بالاستدامة، يؤكد أهمية دور الإمارات عالمياً في هذا المجال.
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وتقوم الشركة أيضاً خلال القمة باستعراض قدراتها الرقمية من خلال جدول الشبكة الدقيقة ومجموعة متنوعة من عروض الواقع المضاف، حيث يتيح جدول الشبكة الدقيقة للزوار القيام رقمياً بتصميم نظام طاقة يدمج الطاقة المولدة من مصادر طاقة متجددة ومصادر تقليدية من دون التأثير على استقرار الشبكة.
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