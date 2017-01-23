«سمينس»: دور ريادي عالمي للإمارات في تبني ممارسات الاستدامة

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي لـ«سيمنس المحدودة» بالإمارات، إن الدولة تتمتع بدور ريادي عالمي في تبني سياسات وممارسات الاستدامة والتزامها بالمستقبل في هذا المجال.

وقال سيرسدورفر في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن وجود سيمنس بشكل قوي في الإمارات من خلال حضور أكثر من 2000 موظف، إلى جانب العدد الكبير من المشاريع التي تقوم بها في جميع المجالات المتعلقة بالاستدامة، يؤكد أهمية دور الإمارات عالمياً في هذا المجال.

وأضاف أن مشاركة الشركة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل من خلال عرض توربينات تنتجها سيمنس «إتش كلاس 8000» التي تعد الأكثر تطوراً عالمياً، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع محطات إنتاج طاقة كهربائية تعمل من خلال هذه التوربينات في مصر، حيث ستتمكن مصر من توفير 1,3 مليار دولار في تكلفة استهلاك الوقود سنوياً من خلال هذا المشروع، حيث يسهم المشروع في زيادة كفاءة الطاقة الكهربائية، ويقلل من استهلاك الوقود ومن انبعاثات الكربون.

وتقوم الشركة أيضاً خلال القمة باستعراض قدراتها الرقمية من خلال جدول الشبكة الدقيقة ومجموعة متنوعة من عروض الواقع المضاف، حيث يتيح جدول الشبكة الدقيقة للزوار القيام رقمياً بتصميم نظام طاقة يدمج الطاقة المولدة من مصادر طاقة متجددة ومصادر تقليدية من دون التأثير على استقرار الشبكة.