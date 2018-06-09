«فرصة لمرة واحدة» للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية

مالبي، كندا (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون تمثل «فرصة لمرة واحدة» لإرساء السلام بين البلدين.

وأضاف في ختام قمة مجموعة السبع في كندا «أشعر أن كيم جونج اون يريد أن يفعل شيئا رائعا لشعبه ولديه هذه الفرصة .. إنها لمرة واحدة» مضيفا أن الكوريين الشماليين «يعملون معنا بشكل جيد للغاية» تحضيرا للقمة المرتقبة في سنغافورة الثلاثاء.

وتساءل «كم من الوقت سيستغرق الأمر لمعرفة ما إذا كانوا جادين أم لا؟ أعتقد أنه ربما من اللحظة الأولى».

لكنه حاول أيضا التقليل من التوقعات قائلا «من يدري، قد لا ينجح ذلك. هناك احتمال قوي بأن ذلك لن ينجح واحتمال أكبر أن يستغرق الأمر بعض الوقت».

وأضاف «على الأقل سنجتمع وجها لوجه، آمل أن يكون التقدير متبادلا ونبدأ المسار». وغادر ترامب بعد انتهاء قمة مجموعة السبع في كيبيك في رحلة طويلة ستأخذه إلى سنغافورة حيث ستعقد القمة صباح الثلاثاء.

وتعد القضية الرئيسية لقمة 12 يونيو هي المطلب الأميركي لكوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها للسلاح النووي الذي بات الآن يهدد الولايات المتحدة.

وقال ترامب «لدي هدف واضح، لكن علي أن أقول إنه سيكون دوما شيئا مرتجلا... لا تعرف، فهذا شيء لم يفعل من قبل على هذا المستوى. هذا زعيم معروف عنه بالفعل أنه شخصية غير معروفة».