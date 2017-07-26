الحريري: «حزب الله» مشكلة إقليمية تحتاج إلى حل دولي

عواصم (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري أمس، إن ثمة خلافاً كبيراً مع مليشيات «حزب الله»، لكن حكومته حيدت نفسها عن النزاع معه من أجل الاستقرار الداخلي. في حين أصدرت الحكومة اللبنانية قراراً سياسياً بخوض الجيش اللبناني معركة القاع ضد تنظيم «داعش»، مع تعزيز الجيش الجبهات المحيطة بمنطقة القاع ورأس بعلبك إضافة إلى عرسال، كما صدرت أوامر بنقل وحدات من الجيش اللبناني إلى منطقة البقاع الشمالي المحاذي لسوريا، بينما تجدد القصف المدفعي بعنف في جرود عرسال في مؤشر إلى انهيار محتمل للمفاوضات مع «جبهة النصرة».

وأوضح الحريري في محاضرة بمهد كارنيجي في واشنطن أمس، أن «حزب الله» مشكلة إقليمية، وحلها يجب أن يأتي من المجتمع الدولي، لا من لبنان. وأضاف أن من المبالغة القول، إن بشار الأسد انتصر في سوريا، «بل يمكن القول إن روسيا انتصرت فالأسد ليس كياناً قائماً بحد ذاته».

وأعرب الحريري عن قلقه من العقوبات الأميركية المنتظرة، لاسيما أن لها عواقب محتملة وخيمة على الاقتصاد والقطاع المصرفي. وأشار إلى أن تأثيرات الحرب في سوريا حولت لبنان إلى قنبلة موقوتة.

وفي لبنان، أكدت مصادر قناتي «العربية» و«الحدث» أمس، أن دوي قصف مدفعي عنيف سمع في جرود عرسال، في مؤشر على استئناف التصعيد وتعثر المفاوضات، أو انهيارها مع «جبهة النصرة». وقالت، إن «حزب الله» قصف مخيم وادي حميد، مما أدى إلى مقتل سوريين اثنين وإصابة 8 آخرين.