اكتمال الترتيبات لانطلاق «مهرجان أبوظبي للشطرنج»

أبوظبي(الاتحاد)

تفقدت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي الـ 24 للشطرنج، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، من 13 إلى 23 أغسطس المقبل، القاعات التي تقام عليها منافسات المهرجان للعام الثاني على التوالي بفندق دوست ثاني أبوظبي.

واطمأنت اللجنة برئاسة حسين عبد الله الخوري على اكتمال الترتيبات لانطلاقة فعاليات المهرجان، الذي يقام ضمن فعاليات «عام الخير»، وذلك من خلال تقديم رسوم المشاركة في المهرجان لجمعية الهلال الأحمر الإماراتية، مع فتح باب المساهمة أمام كل المشاركين طول فترة المهرجان، الذي تبلغ جملة جوائزه النقدية أكثر من 65 ألف دولار بجانب الجوائز العينية والتذكارية.

وأكد الخوري خلال جولته، بحضور لجان المهرجان، على أن يكون حفل الافتتاح مبسطاً جداً، حرصاً على زمن الضيوف وبدء منافسات بطولات المهرجان على الفور وفقاً للجدول الزمني المقرر، كما وقفت اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان المختلفة والتي تواصل عملها بنشاط كبير، بفضل جهود سعيد أحمد محمود مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، وعبد الله مراد المازمي مسؤول التصوير الفوتوغرافي والفيديو، واستعرضت فقرات حفل الافتتاح المقترح، والتجهيزات التي تمت بصالات الافتتاح واللعب والترفيه.

كما وقفت اللجنة على البرنامج المصاحب للمهرجان بالتعاون مع مختلف الجهات التي تسهم في نجاح المهرجان، وفي مقدمتها وزارة شؤون الرئاسة للعام الثاني على التوالي، مما أسهم في ارتقاء مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج والتميز كمحفل شطرنجي يعد الأكبر على صعيد قارة آسيا والشرق الأوسط، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي ظل يدعم مسيرة النادي.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد حددت الأول من أغسطس المقبل موعداً لإغلاق باب التسجيل للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي يتضمن بطولة الأساتذة التي تقتصر فيها المشاركة على اللاعبين الذين لا يقل تصنيفهم الدولي عن 2100، ويستثنى من ذلك لاعبو نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وتقام البطولة على النظام السويسري من 9 جولات. أما البطولة الثانية فهي المفتوحة، وسيكون باب الاشتراك متاحاً أمام كل الراغبين الذين يقل تصنيفهم الدولي عن 2100، وحددت البطولة الثالثة لفئة الناشئين تحت 15 سنة، وهناك بطولة الشطرنج الخاطف الاستثنائية، ويشهد المهرجان إقامة المباراة الاستعراضية التي تقام بين أستاذ دولي كبير مع كل الراغبين بالاتفاق مع اللجنة المنظمة، وسيكون الاشتراك فيها بالمجان لما تحققه تلك البطولة من فوائد فنية ومعنوية، أما بطولة الشطرنج العائلي التي تميز بها النادي فهي بطولة فرقية، ويضم كل فريق لاعبين، وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المسجلين وأحد ذويهم الأب أو الأم، أما بطولة حماة الوطن فتقتصر المشاركة فيها على أفراد الجيش والشرطة والدفاع المدني ومجندي الخدمة الوطنية.