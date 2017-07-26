خماسي سلة النصر يعسكر في صربيا

دبي (الاتحاد)

غادر أمس 5 لاعبين من شباب وناشئي فريق النصر لكرة السلة إلى جمهورية صربيا للانخراط في معسكر تدريبي في مدينة بلجراد الذي يستمر حتى 15 أغسطس، ويهدف المعسكر إلى تأهيل وتطوير اللاعبين فنياً وبدنياً عن طريق المعايشة وخوض مباريات ودية مع مجموعة من أفضل لاعبي أوروبا في نفس المرحلة السنية، واللاعبون هم خالد خليفة علي يعقوب، محمد سعيد جمعة مبارك، أحمد عبدالله مبارك شعبان، عبدالله خليفة علي يعقوب، خالد ماهر خميس عتيق.

تأتي هذه المبادرة في إطار السياسة التي يتبعها مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية بالاهتمام بالنشء ومنحهم فرص المشاركة والاحتكاك بالمدارس الفنية المختلفة لصقل مهاراتهم وتجهيزهم ليحملون لواء اللعبة في النادي والإمارات في المستقبل القريب.