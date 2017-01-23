لجنة اتحادية لتوحيد المعايير القياسية لأجهزة الكشف بالمنافذ الجمركية في الدولة

يوسف العربي (دبي)

شكلت الهيئة الاتحادية للجمارك لجنة فنية متخصصة بمشاركة أعضاء من الهيئة والدوائر الجمركية المحلية، لوضع معايير قياسية للممارسات الجمركية وأجهزة الكشف المستعملة بجميع المنافذ البحرية، والبرية والجوية في الدولة، بحسب مسؤولين بالهيئة الاتحادية ودوائر محلية للجمارك.

وأكد هؤلاء خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع جمارك دبي الثاني أمس تحت شعار «نحقق الأمن لنزدهر معا» بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، وجود تنسيق قوي بين جميع الدوائر الجمركية في الدولة بهدف تطبيق أفضل الممارسات الجمركية، والعمل على الربط والتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية لتأمين الحدود وتسهيل التجارة.

وتم افتتاح فعاليات أسبوع جمارك دبي الثاني بندوة حوارية نظمتها الدائرة في مقرها الرئيس، بحضور معالي علي محمد صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، و الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، و محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، و محمد خادم الهاملي المدير العام بالإنابة للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، وراشد محمد سيف حماد مدير عام دائرة الجمارك بالفجيرة.

وأعلنت الندوة في ختام أعمالها الاتفاق على يكون أسبوع الجمارك في دورته الثالثة عام 2018، أسبوعاً اتحادياً يتم تنظيمه على مستوى جميع الدوائر والإدارات الجمركية في الدولة تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك، وتم الاتفاق على أن يكون الحديث الرئيس في عجمان مع تنظيم فعاليات.