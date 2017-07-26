«التصوير» تعود إلى «دولي رياضة المرأة»

أبوظبي (الاتحاد)

تعود مسابقة التصوير الرياضي، لتقام النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة هذا العام الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) يومي 6 و7 نوفمبر، وذلك بعد النجاح الذي حققته المسابقة عام 2015، بالشراكة مع جيتي إيمجز.

وتدعو هذه الفعالية المصورات الإماراتيات الناشئات إلى تقديم الصور الفوتوغرافية الرياضية الأكثر إبداعاً وتميزاً، سعياً لاكتشاف أكثر الهواة براعة في مجال التصوير الصحفي الرياضي على مستوى الدولة. وسيتم عرض مجموعة مختارة تضم أفضل 20 صورة في معرض خاص ضمن فعاليات المؤتمر، حيث تحظى المصورة الفائزة بفرصة التدرب في القسم الرياضي في وكالة التصوير العالمية الشهيرة جيتي إيمجز. وفتحت المسابقة أبوابها أمام جميع المواطنات، حيث يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر حتى 21 أكتوبر المقبل.

وفي إطار الرؤية التي يتبناها المؤتمر، تمثل مسابقة التصوير الرياضي مبادرة مشتركة بين المؤتمر ووكالة جيتي إيمجز، وتهدف إلى تسليط الضوء على المصورات الإماراتيات الواعدات، وتوفير منصة تعنى بعرض أعمالهن لتلقى التقدير الذي تستحقه من مجموعة من الوفود من مختلف أنحاء العالم.

وستقوم لجنة التحكيم، التي تضم ممثلين من جيتي إيمجز، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي باستعراض الصور المقدمة واختيار أفضل 20 صورة ليتم عرضها في المؤتمر. ومن ثم ستقوم لجنة التحكيم بتكريم صاحبات أفضل ثلاث صور بالجوائز، حيث تحصل صاحبة الصورة الفائزة بالمركز الأول على 10 آلاف درهم بالإضافة إلى دورة تدريبية مع جيتي إيمجز تشمل أربع فعاليات، وتنال صاحبة الصورة الفائزة بالمركز الثاني 5 آلاف درهم، فيما تحصل صاحبة الفائزة بالمركز الثالث على 3 آلاف درهم.

التسجيل في المسابقة مجاني ويمكن استكماله عبر الموقع الإلكتروني للفعالية.

ويتعين أن تكون الصور المقدمة ذات صلة بالرياضة النسائية وتعكس الموضوع الرئيس الذي يتناوله المؤتمر، «إلهام الأجيال».

وتقام النسخة الرابعة من المؤتمر تحت شعار «إلهام الأجيال»، ويهدف المؤتمر إلى أن يصبح منصة عالمية للحوار ومناقشة جميع القضايا التي تواجه السيدات في عالم الرياضة، في سبيل بناء مستقبل أفضل وأكثر صحة للجميع.