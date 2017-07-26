مورينيو: «يونايتد» تحسن لكنه ليس الأفضل

واشنطن (رويترز)

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إن مانشستر يونايتد بات أفضل جاهزية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد لكنه أقر بأن فريقه يحتاج إلى تحسن أكبر للمنافسة على لقب دوري الأبطال.

وأنهى مانشستر يونايتد موسمه الأول تحت قيادة مورينيو بإحراز لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية بينما حل سادسا في ترتيب الدوري الممتاز بفارق 24 نقطة عن تشيلسي حامل اللقب.

وقال مدرب ريال مدريد السابق في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أعتقد أن هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة ولكني أعتقد أننا نملك أجواء أفضل للمنافسة على لقب الدوري.

وأضاف: أعتقد أننا أفضل جاهزية هذا الموسم، ننافس فرقا رائعة أبرمت صفقات متميزة، وقال: ولكني أؤمن بفريقي، بطاقتنا، بحماسنا وتعاوننا، أنا أثق في أولادي وسنحاول.