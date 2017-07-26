10 أندية صينية تسدد الديون المستحقة

شنغهاي (أ ف ب)

سددت 10 أندية صينية ديونها الناجمة عن أجور اللاعبين وتعويضات الانتقالات بعد أن هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 13 ناديا من النخبة بالاستبعاد عن مسابقاته وأمهلها حتى 15 أغسطس لتسوية أوضاعها.

وأبلغت هذه الأندية بأنها تواجه عقوبة الإيقاف في البطولات المحلية وعلى الصعيد القاري إذا لم تبادر إلى تسوية أوضاعها المالية، حسب بيان صادر عن الاتحاد الصيني.

وطال التهديد 13 ناديا مشاركا في الدوري السوبر الصيني من أصل 16 ناديا، فضلا عن ستة أخرى تلعب في الدرجات الأدنى.

وأول هذه الأندية بطل الدوري في المواسم الستة الأخيرة جوانجو ايفرجراند (2011-2016) الذي أعلن أنه قام بتسوية أوضاعه على دفعتين في ديسمبر 2016 يناير 2017.

وأعرب ايفرجراند الذي يشرف عليه المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، عن ارتياحه بالقول «لم نعد مديونين في شيء».

وأكد نادي شنغهاي سيبج الذي يدافع عن ألوانه البرازيلي أوسكار، أنه سوى وضعه أيضا، في حين أشار جاره شنغهاي شينخوا، نادي الأرجنتيني كارلوس تيفيز، إلى أنه سدد 90% من ديونه.