تشيتشاريتو يدافع عن أوسوريو

مكسيكو سيتي (د ب أ)

دافع اللاعب المكسيكي خافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز، نجم ويستهام الإنجليزي الجديد، عن المدير الفني لمنتخب بلاده، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد تعرض الأخير لوابل من صافرات الاستهجان بمطار مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك.

وقال تشيتشاريتو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا أمر غير معقول، لقد وقفت عاجزا عن الكلام أمام الفيديو الخاص بوصول أوسوريو إلى المكسيك».

واستقبل المدرب الكولومبي بهتافات «أرحل يا أوسوريو، اذهب إلى بلادك»، لدى عودته إلى أميركا، بعد خروج المكسيك من الدور قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية أمام جامايكا.

وأكد هيرنانديز، الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي، أنه شعر بالخزي والغضب من رؤية ما حدث، وخاصة أن بعض المدربين حققوا نتائج أكثر سوءا ولم يتم استقبالهم بهذه الطريقة.

وأضاف: ستقبلون هذا المدرب بهذا الشكل بعد كل التفاني الذي أظهره في العمل والإحصائيات غير القابلة للشك.

وتابع تشيتشاريتو قائلا: «في الحقيقة علينا أن نتعلم، علينا أن نحسن من أدائنا، ولكن ليس من المقبول أن تجعلنا رياضة ما أن نتصرف ونتعامل بهذا الشكل».