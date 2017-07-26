توريه يطالب ميندي بترك «بصمة سريعة»

لندن (رويترز)
قال لاعب الوسط يايا توريه إن بنيامين ميندي المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي يملك القدرات لترك بصمة مع الفريق الموسم المقبل لكنه دعا المدافع إلى التأقلم في أسرع وقت ممكن مع متطلبات اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانضم الظهير الأيسر الفرنسي إلى سيتي من موناكو لمدة خمس سنوات الأسبوع الجاري بعدما ساعد فريقه السابق على الفوز بلقب الدوري الفرنسي وبلوغ الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الموسم الماضي.
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وسيتبع سيتي بلا شك سياسة التناوب بين مدافعيه حيث من المتوقع أن يشكل دانيلو، الذي يجيد اللعب في الطرفين، غطاء لميندي ووكر.
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وتابع: أتمنى أن ينسجم مع الدوري الممتاز لأنها مسابقة صعبة ويحتاج البعض إلى نحو شهر للتأقلم وهناك بعض اللاعبين ينسجمون مباشرة، أتمنى أن يتأقلم سريعا لأن الوقت ليس في صالحنا.