نيبوشا: الفيصلي حقق المطلوب ونسعى للتأهل

القاهرة (الاتحاد)

أثبت الفيصلي أنه أفضل فرق المجموعة الأولى والأقرب لخطف بطاقة المجموعة المباشرة إلي نصف نهائي البطولة، ما لم يكن للوحدة رأي آخر في الجولة الأخيرة غدا، حيث نجح الفريق الأردني في تحقيق فوزين متتاليين كفلا له العلامة الكاملة، ويعتبر الفيصلي غير محظوظ لعدم حسم المواجهات المباشرة للتأهل ضمن لائحة البطولة، التي تنص على أن الفيصل هو فارق الأهداف.

وبعد لقاء الفريق مع نصر حسين داي أمس الأول أعرب المونتنيجري نيبوشا مدرب للفيصلي عن سعادته بعد تحقيقه الفوز الثاني، وقدم نيبوشا الشكر والتهنئة لجماهير الفيصلي بعد الدعم الكبير خلال المباراتين ووقفتهم القوية خلف الفريق.

وقال نيبوشا: حققنا المطلوب من المباراة حتي وإن كان الفوز بنتيجة هدف واحد فقط، ونسعى جاهدين لتحقيق الفوز في المباراة الثالثة وتحقيق العلامة الكاملة رغم ضيق الوقت الفاصل بين الجولتين، والثقة كبيرة في أن الفريق سيحافظ على تفوقه في المجموعة ويحافظ على الصدارة.

من جانبه اعتبر نبيل نجيز مدرب نصر حسين داي الجزائري، أن فرصة فريقه ستكون صعبة، خاصة أن المباراة الأخيرة ستكون أمام الأهلي.

وقال نجيز: أشكر اللاعبين على الأداء رغم الخسارة، قدمنا مباراة جيدة وراض عن أداء اللاعبين، ونسعى لمواصلة الأداء الجيد في المباراة الثالثة أمام الأهلي، الذي نتوقع معه مواجهة صعبة خاصة أنه منتشٍ بالعودة إلى سباق المنافسة وسيعمل بقوة على التأهل.

وتابع: وضعنا مشابه للأهلي من حيث حسابات التأهل ولدينا 3 نقاط مثله، وثقتي كبيرة في أن فريقي سيواصل تقديم مستويات متصاعدة، ويقدم مردودا جيدا في ختام مباريات المجموعة، وبعيدا عن التأهل فإن همنا الأول هو التحضير الجيد للمسابقات المحلية من خلال البطولة وفي الوقت نفسه سنعمل بقوة على تحقيق نتيجة إيجابية.