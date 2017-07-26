نيبوشا: الفيصلي حقق المطلوب ونسعى للتأهل

القاهرة (الاتحاد)
أثبت الفيصلي أنه أفضل فرق المجموعة الأولى والأقرب لخطف بطاقة المجموعة المباشرة إلي نصف نهائي البطولة، ما لم يكن للوحدة رأي آخر في الجولة الأخيرة غدا، حيث نجح الفريق الأردني في تحقيق فوزين متتاليين كفلا له العلامة الكاملة، ويعتبر الفيصلي غير محظوظ لعدم حسم المواجهات المباشرة للتأهل ضمن لائحة البطولة، التي تنص على أن الفيصل هو فارق الأهداف.
وبعد لقاء الفريق مع نصر حسين داي أمس الأول أعرب المونتنيجري نيبوشا مدرب للفيصلي عن سعادته بعد تحقيقه الفوز الثاني، وقدم نيبوشا الشكر والتهنئة لجماهير الفيصلي بعد الدعم الكبير خلال المباراتين ووقفتهم القوية خلف الفريق.
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من جانبه اعتبر نبيل نجيز مدرب نصر حسين داي الجزائري، أن فرصة فريقه ستكون صعبة، خاصة أن المباراة الأخيرة ستكون أمام الأهلي.
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وتابع: وضعنا مشابه للأهلي من حيث حسابات التأهل ولدينا 3 نقاط مثله، وثقتي كبيرة في أن فريقي سيواصل تقديم مستويات متصاعدة، ويقدم مردودا جيدا في ختام مباريات المجموعة، وبعيدا عن التأهل فإن همنا الأول هو التحضير الجيد للمسابقات المحلية من خلال البطولة وفي الوقت نفسه سنعمل بقوة على تحقيق نتيجة إيجابية.