ريجيكامب: قدمنا مباراة جيدة والشامسي أهم المكاسب

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أبدى الروماني ريجيكامب مدرب العنابي رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية من البطولة العربية رغم الخسارة بهدفين، وقال: أهنئ الأهلي على الفوز، فقد استحق نقاط المباراة الثلاث، وقدم أداءً جيداً، وأعتقد أن الوحدة قدم أيضاً أداءً جيداً في بعض فترات المباراة، ولكن إصابة حمدان الكمالي مبكراً، ثم طرد خليل إبراهيم، أدى إلى عدم قدرتنا على العودة في النتيجة، حيث عمل فريقي على تهدئة اللعب، خاصة بعد النقص، تفادياً لخسارة أكبر، لأن المنافس قوي ومكتمل العدد، وهذا أمر طبيعي، رغم أنني لم أطلب ذلك من اللاعبين.

وتابع مدرب الوحدة: البطولة تعتبر مرحلة من مراحل الإعداد للموسم الجديد، لذلك لا نعاني من أي ضغوط، وهدفنا الرئيسي الاحتكاك القوي، والاستفادة من المباريات القوية في إعداد اللاعبين، بعكس الأهلي الذي لعب بتشكيلة مختلفة وبلاعبين يملكون الخبرة، وهذا ما ساعده على الفوز، ونحن ما زال الوقت أمامنا للاستمرار في التحضير الجاد والقوي، حتى يكون الفريق جاهزاً مع بداية الموسم الجديد من جميع النواحي بدنياً وفنياً.

وأعرب ريجيكامب عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدمه الحارس محمد حسن، في ظهوره الأول مع الفريق في هذه المباراة، مبيناً أن من الإيجابيات في المباراة هي أن الفريق كسب الحارس الشاب.

وكان الوحدة ودع البطولة مبكراً بعد خسارته أمس الأول، أمام الأهلي المصري بهدفين دون رد، على استاد السلام بالقاهرة، لتكون مباراته في الجولة الأخيرة غداً أمام الفيصلي بمثابة أداء الواجب.