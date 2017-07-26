دبا الفجيرة يستعير الحمادي لموسم واحد

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن نادي دبا الفجيرة تعاقده مع عادل الحمادي، لاعب شباب الأهلي - دبي لموسم واحد قابل للتجديد بنظام الإعارة، في خطوة تهدف لدعم صفوف الفريق بالعناصر الجيدة، قبل الانتقال إلى أجواء الموسم الجديد، إذ يعد الحمادي إضافة مهمة للفريق. ويستعد دبا الفجيرة للسفر إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا 31 الجاري، بعد مرحلة التجمع الداخلي للاعبين بإشراف المدرب البرازيلي كاميلي، والتي كانت مهمة للغاية لتعزيز الجاهزية البدنية المطلوبة للاعبين.

ويسعى مسؤولو نادي دبا الفجيرة لدعم صفوف الفريق بلاعبين في الدفاع والهجوم، بعد التعاقدات الأخيرة التي قام بها النادي والجهود المكثفة من مجلس الإدارة لتهيئة الظروف المناسبة أمام اللاعبين لتقديم المردود المطلوب في الموسم الجديد. وبدا «النواخذة» التجمع الداخلي في المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد بصفوف مكتملة، بحضور الأجانب الأربعة، وهم المغربي إدريس فتوحي، السنغالي الحسن ديالو، الأردني ياسين البخيت، والبرازيلي سياو، إلى جانب بقية اللاعبين المواطنين بوجود نحو 26 لاعباً، منهم 7 لاعبين تم تصعيدهم من فريق 21 سنة.

وأكد جمعة العبدولي، عضو مجلس إدارة النادي، مدير الفريق الأول، أن عادل الحمادي يمثل الإضافة المهمة للفريق في المرحلة المقبلة قبل دخول أجواء الموسم الجديد، مشيراً إلى الجهود الكبيرة من رئيس مجلس إدارة النادي وبقية الأعضاء في توفير جميع المعطيات، التي تعزز الفريق بأفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب لمتابعة المردود القوي على غرار الموسم الماضي، مضيفاً أن النادي يسعى للتعاقد مع لاعبين في الدفاع والهجوم، ويسعى لحسم المفاوضات الجارية قبل السفر إلى معسكر ألمانيا.