الهاجري: إمكانات «عموري» تؤهله للعب في أوروبا

صلاح سليمان (العين)

أكد غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم في تصريح للموقع الرسمي لنادي العين، أن الأمور كافة المتعلقة بالشؤون الفنية والخاصة باحتياجات وتحضير الفريق لاستحقاقاته بالموسم الجديد من اختصاص المدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي يمتلك صلاحيات مطلقة في اختياراته، انطلاقاً من ثقتنا في قراراته والتي نأمل أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، خصوصاً بعد الاجتماع معه والخاص بتحديد أهداف النادي وأولوياته خلال الموسم الجديد.

وحول التقارير الإعلامية التي ربطت قائد الفريق عمر عبدالرحمن بالانتقال إلى الدوري الفرنسي، قال: «سمعنا كغيرنا بعرض مقدم من أحد الأندية الفرنسية، والحقيقة لم نتلق أي عرض رسمي بهذا الخصوص والمؤكد أن «عموري» ثروة بالنسبة لقارة آسيا بأسرها، وليس لنادي العين فحسب، ونحن فخورون به كما يفخر الاتحاد الآسيوي تماماً بوجود لاعب في قيمته وإمكانياته بالمسابقات القارية، وفي حالة وجود مفاوضات مع أي نادٍ أوروبي، أعتقد بأن الإدارة ستتعامل مع ملف احتراف اللاعب خارجياً حسب توجيهات قيادة هذا الكيان الشامخ وتطلعاته، والمؤكد أن عموري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للعب في أقوى الدوريات الأوروبية».

وحول مطالب المدرب الخاصة باستعادة قيد المهاجم البرازيلي داينفريس دوجلاس أخيراً، قال: «ملف اللاعبين الأجانب تفرضه الرؤية الفنية للمدرب واللجنة المعنية، وهناك أسماء عدة تقدم بها المدرب، وهو من سيحدد في القائمة التي سيخوض بها تحديات فريقه في الموسم الجديد».

وأكمل: «يعمل زوران في المرحلة الحالية على تجهيز الفريق واتخاذ القرار الخاص بالقائمة النهائية، خصوصاً في ظل عودة المصابين إلى جانب اللاعبين (الشباب) الذين استدعاهم إلى المعسكر من فريق تحت 20 سنة وأكاديمية الكرة العيناوية».

من جانبه، أكد مطر الصهباني، مدير الفريق، أن قرار تأجيل المباراة «الودية» الأولى للفريق، جاء مشتركاً بين العين والأهلي السعودي، وذلك بسبب الأحوال الجوية أمس في أوروبا، خصوصاً، أن ملعب المباراة يبعد نحو ساعة ونصف الساعة بالباص عن مقر إقامة كل فريق لذلك تقرر تأجيل المواجهة لليوم على ملعب «اوتندورف». وتعليقاً على سؤال حول وضع اللاعبين الذين غادروا أخيراً إلى برشلونة الإسبانية، قال: «الحمد لله جاءت التقارير الطبية حول وضع اللاعبين الخمسة، خالد عيسى وإسماعيل أحمد وعمر عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن وأحمد فاهم مطمئنة، حيث تابعوا صباح أمس برامجهم التدريبية في صالة الجيمانيزيوم إلى جانب زملائهم بالفريق وخضعوا في المساء إلى برنامج تدريبي خاص».