تين كات: تألق أحمد فوزي أهم مكاسب المباراة

أبوظبي (الاتحاد)

تغلب الجزيرة مساء أمس الأول ودياً على فريق يونيون ستراجين الألماني بهدفين نظيفين، أحرزهما المخضرم علي مبخوت والصاعد أحمد فوزي في المباراة الودية الأولى التي خاضها «فخر أبوظبي» على هامش معسكره الإعدادي الذي يقيمه في هولندا.

وقدم الجزيرة حضوراً فنياً جيداً في المباراة، حيث ضمت تشكيلته الأساسية كلاً من: خالد السناني، محمد فوزي، مسلم فايز، فارس جمعة وسالم عبدالله في الدفاع، محمد جمال، لاسانا ديارا، عيسى العتيبة، خلفان مبارك في وسط الميدان، أحمد خليل وعلي مبخوت في الهجوم.

وسجل مبخوت الهدف الأول بعد 40 دقيقة، بعدما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك، وأجرى تين كات المدير الفني للجزيرة تبديلات عدة في الشوط الثاني، حيث دفع بأحمد فوزي، سالم راشد، يعقوب الحوسني، زايد العامري، وسالم العيدي، حيث شهد هذا الشوط بزوغ نجم أحمد فوزي الذي أحرز الهدف الثاني فور دخوله إلى أرض الملعب.

وأعرب تين كات عن رضاه عن أداء لاعبيه قائلاً: «الأمطار التي هطلت أثناء المباراة أثرت على أرضية الملعب بشكل سلبي، ولم تساعدنا في تمرير الكرة بشكل صحيح، لكنني بشكل عام راضٍ عن أداء جميع اللاعبين، وسعيد بالمستوى الذي قدمه أحمد فوزي صاحب الهدف الثاني، والذي يشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول، رغم أنه لم يكمل عامه السادس عشر بعد، وسأستمر في منحه الفرص مع بقية زملائه الصغار؛ لأن تشكيلتنا ستفقد عدداً كبيراً من اللاعبين الكبار الذين سينضمون لمعسكرات منتخبات بلادهم في الفترة المقبلة».

وعبر أندرياش شوان مدرب فريق يونيون ليتيتال عن سعادته بخوض فريقه مباراة تحضيرية قوية أمام الجزيرة، وعلق قائلاً: «سعداء لأننا حصلنا على فرصة مواجهة فريق قوي وكبير مثل الجزيرة الذي توج مؤخراً ببطولة الدوري في بلاده، والذي يقوده مدرب كبير ومعروف هو تين كات، حيث تضم تشكيلته عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب المشهورين. راضٍ عن أداء فريقي، ولست مهتما بالنتيجة».

ويواجه الجزيرة ضمن سلسلة مبارياته الودية الاستعدادية للموسم المقبل كلاً من نيميجين الهولندي في الأول من أغسطس المقبل على ملعب آيندراخت، وفريق جو اهيد إيجلز الهولندي في الرابع من الشهر ذاته في ملعب اديلارشورست.