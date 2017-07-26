القايد: حان الوقت لصناعة جيل جديد في «أم الألعاب»

أسامة أحمد(الشارقة)

رفع محمد القايد بطلنا الأولمبي ونجم «أصحاب الهمم» في بطولة العالم لـ«بارالمبية» ألعاب القوى، التي اختتمت بلندن، رصيده إلى 13 ميدالية ملونة، خلال مشاركاته في بطولات العالم منذ نسخة نيوزيلندا 2010، بحصوله على 3 فضيات وبرونزية في «مونديال لندن» في مشهد أكد نجوميته، مكرراً مشهد التحليق بـ4 ميداليات ملونة في النسخة السابقة لبطولة العالم 2015.

وقال: نلت شرف أول لاعب يحصل على 4 ميداليات في بطولة واحدة في «المونديال» على صعيد الأسوياء و«أصحاب الهمم»، وهي مسؤولية جديدة من أجل المحافظة على هذا المكتسب لرياضة «أصحاب الهمم» التي تسير بخطوات ثابتة، حتى يحقق كل منتسب لها طموحاته المطلوبة.

وأضاف: الإنجاز الذي تحقق لم يأت من فراغ، وإنما كان نتاجاً منطقياً للجهود المبذولة من أجل السير على درب الألقاب، خصوصاً في ظل النقلة النوعية التي حدثت لرياضة ذوي الإعاقة في العالم، وظهر ذلك جلياً في نسخة لندن التي كشفت الكثير.

وتساءل بطلنا الأولمبي: إلى متى يتم الاعتماد على لاعب واحد في بطولات العالم لألعاب القوى؟ مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب صناعة جيل جديد من أجل التخفيف عن لاعبي المنتخب بالاعتماد على بطل واحد وإزالة الضغوطات، كما حدث في بطولات العالم.