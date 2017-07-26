مشروع أرجنتيني - باراجوياني لتنظيم «مونديال 2030»



تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 بوينس آيرس (د ب أ) اتفقت حكومتا الأرجنتين وباراجواي على التقدم بمشروع لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لينظما معاً بطولة كأس العالم 2030، حسبما أفادت مصادر رسمية. وقال الأمين العام للرياضة في الحكومة الأرجنتينية كارلوس ماك اليستر في تصريحات لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية: «اتخذنا قراراً نهائياً بعرض هذا المشروع على (الفيفا)». وجاءت تصريحات اليستر بعد اجتماع حضره في مقر الحكومة الأرجنتينية وشارك فيه مسؤولون من أوروجواي. وكشفت «لا ناسيون» أنه، بالإضافة إلى اليستر، حضر من الجانب الأرجنتيني وزير السياحة جوستافو سانتوس والأمين العام لاتحاد الكرة جوستافو ليون، فيما حضر من الجانب الأوروجواياني وزيرة الرياضة ليليان كيتشيتشيان والأمين العام للرياضات فيرناندو كاسيريس ورئيس اتحاد الكرة في أوروجواي ويلمار بالديز. ومن المنتظر أن يتم التصديق بشكل نهائي على هذا المقترح في 31 أغسطس المقبل. ويلتقي منتخبا أوروجواي والأرجنتين في مونتفيديو في إطار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وأوضحت «لا ناسيون» أنه من المقرر في ذلك اليوم أن يلتقي رئيسا البلدين ماوريسيو ماكري (الأرجنتين) وتاباري فازكيز (أوروجواي) قبل المباراة بساعات قليلة. وتأمل أوروجواي والأرجنتين في أن تنظما معاً مونديال 2030، في إطار الذكرى المئوية لأول بطولة كأس العالم، التي أُقيمت في أوروجواي عام 1930، وفازت أوروجواي بتلك النسخة من البطولة.