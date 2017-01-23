«البداد تكنولوجي» ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 4,5 مليون متر مربع

دبي (الاتحاد)

وقعت البداد كابيتال، للحلول الخارجية للمباني المؤقتة ووحدات الإغاثة، مع الشركة السويدية «فياب»، عقد توريد مكائن جديدة لصالح شركة «البداد تكنولوجي»، ضمن مرحلة التطوير الشاملة التي تشهدها مصانع «البداد تكنولوجي» منذ منتصف 2016، لمواكبة أحدث التكنولوجيات لضمان حصول منتجاتها على جودة عالمية.

ووقع الدكتور فطين البداد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البداد العقود مع مارسين ليرنر ممثل شركة «سياب» في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي، بحضور زايد البداد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البداد وفريق إدارة البداد كابيتال.

وأكد فطين البداد أن «البداد كابيتال ملتزمة بتطوير مختلف منتجاتها، والمحافظة على ما تتمتع به من مواصفات وتقديم منتجاتنا كمنتجات عالية الجودة بتنافسية رائدة»، مشيراً إلى حرص البداد كابيتال على «استدامة خطط التطوير الإنتاجي باستغلال التكنولوجيا الحديثة، وإدخال كافة الإمكانيات العالمية، على خطوط إنتاج مصانعها».

وقال «التجهيزات الجديدة التي أضيفت إلى خطوط الإنتاج في البداد تكنولوجي تحقق كفاءة أداء عالية وترفع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 400% مقارنة بإنتاجها السنوي الحالي، بما يعادل 4 ملايين ونصف متر مربع سنوياً».

وتعد «البداد تكنولوجي» واحدة من 4 شركات رئيسية تنطوي تحت مظلة «البداد كابيتال»، وتعد أكبر مزود متكامل لحلول المرافق والقاعات المتنقلة، وتقدم مجموعة حلول متكاملة لمظلات الشد الإنشائي المخصصة للمرافق، والأغطية الخارجية التي يوفرها مصنع البولي فينيل كلورايد (PVC)، التي يمكن استخدامها في تغطية أسقف وجدران القاعات الضخمة مثل المولات والمنشآت الرياضية وقاعات المعارض والمستودعات، فضلاً عن الحلول السريعة للمتطلبات العسكرية والمدنية والإغاثة، وتأمين مظلات مواقف السيارات الفردية والمواقف الضخمة.