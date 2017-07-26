أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أمس ختام منافسات كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجو جيتسو السادسة وذلك في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

شارك في البطولة 603 لاعبين من مجندي الخدمة الوطنية في فئتي الحزام الأبيض والأزرق تنافسوا فيما بينهم على جوائز البطولة والتتويج بالميداليات، واشتملت البطولة على منافسات الحزام الأبيض والحزام الأزرق لفئة العمومي وبمشاركة مختلف قيادات القوات المسلحة.

وفي ختام المنافسات قام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بتتويج اللاعبين والوحدات الفائزة بالبطولة.

وقد أسفرت النتائج عن فوز قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بالمركز الأول في منافسات كأس الوحدات الفرعية، بينما فازت قيادة القوات البرية في منافسات كأس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية السادسة «الحزام الأبيض» في حين فاز بلقب الفريق المثالي قيادة حرس الرئاسة.

وفي فئة الحزام الأزرق فقد كانت الصدارة لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي فيما حصل على لقب الفريق المثالي قيادة الدفاع الكيميائي، وفي نهاية الحفل تم التقاط الصورة التذكارية مع الفائزين.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في ختام الحفل بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرياضة الجو جيتسو مما أسهم في تطويرها وعزز من انتشارها.

وأكد أن الجو جيتسو من الرياضات الهامة التي تستحق منا كل الاهتمام حيث وصلت الرياضة الإماراتية إلى العالمية وهذا دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذه اللعبة، مشيراً إلى أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان له الأثر الكبير في النهوض بها وممارساتها على نطاق واسع أسهم بتمكين أبناء الوطن من الوصول إلى منصات التتويج وحصد البطولات العالمية والقارية.

ولفت إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أولت هذه الرياضة جل اهتمامها كونها تنمي وتصقل مهارات المجندين.