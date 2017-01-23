اتفاقية تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اتفاقية تعاون مع ماجد الفطيم للتجزئة لدعم أعضاء المؤسسة من الموردين عبر تقديم التسهيلات اللازمة، وتوفير منصات لعرض منتجاتهم في متاجر كارفور الهايبرماركت والسوبرماركت التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة والمنتشرة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، بحسب بيان أمس.

وتهدف الاتفاقية بين الجانبين إلى تعزيز تنافسية أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم منشآتهم الوطنية في تجارة التجزئة، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم التي جرت في مقر المؤسسة بقرية الأعمال، كل من عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وميجيل بوفيدانو، المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين من كلا الجهتين.

وقال الجناحي «تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلالها شراكتها مع القطاع الخاص إلى تذليل العقبات والتحديات أمام أعضائها، ورفع مستوى الإنتاجية والنهوض بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وتقدم هذه الاتفاقية فرص مجزية للأعضاء من خلال توفير قاعدة صلبة لعرض منتجاتهم والترويج لها، إذ تتمتع سلسلة متاجر كارفور بشعبية واسعة وإقبال من قبل مختلف الجاليات وشرائح المجتمع، فضلاً عن انتشارها الكبير على مستوى دبي، ودولة الإمارات».

وقال ميجيل بوفيدانو «نسعى لتوفير أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، وهذه الشراكة سوف تدعم جهودنا في تنويع قاعدة موردينا ومنتجاتنا لعملائنا الذين يبحثون عن القيمة والتنوع، وبالتالي تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم».