دانييل كريج يؤدي دور «جيمس بوند» مجدداً

نيويورك (أ ف ب)





قبل الممثل البريطاني دانييل كريج في نهاية المطاف تأدية شخصية جيمس بوند مجدداً في جزء جديد من مغامرات العميل السري، الذي جسّد دوره أربع مرات، بعد أن كان قد صرح سابقاً أنه لم يعد مهتماً بهذا النوع من الأدوار.



وقد رفضت استوديوهات «مترو - جولدوين - ماير» (ام جي ام) المالكة للحقوق السينمائية الخاصة بجيمس بوند التعليق على هذه المعلومة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في اتصال من وكالة فرانس برس.

كما أن مجموعة «إيون بروداكشنز» التي تتولى إنتاج أفلام هذه السلسلة لم ترد على طلبات وكالة فرانس برس.

