لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعرض مؤسسة ليوناردو دي كابريو مأدبة عشاء مع جايك وروز بطلي فيلم «تايتانيك»، في إطار مبادرة يقضي الهدف منها حشد الأموال لعملها في مجال الدفاع عن البيئة.

وسيفتح باب المزادات على هذا العشاء مع الثنائي الشهير خلال الأمسية السنوية لمؤسسة ليوناردو دي كابريو المزمع انعقادها اليوم الخميس في سان-تروبيه (جنوب فرنسا)، على ما أفادت ناطقة باسم ممثل وكالة فرانس برس، من دون تقديم أي تفاصيل حول المبالغ المرجوة.

وقد حشدت المؤسسة العام الماضي 45 مليون دولار خلال حفلها السنوي، بحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

وينشط ليوناردو دي كابريو في مجال الدفاع عن البيئة، في حين تعنى كايت وينسلت بمساعدة جمعيات مخصصة للأطفال الذين يعانون التوحد، والمشردين ومرضى السرطان معدومي الحال.

وكثرت في الآونة الأخيرة مبادرات من قبيل مآدب طعام مع المشاهير ولقاءات معهم، بهدف حشد أموال لمساعدة جمعيات خيرية.

فقد عرض مثلا الممثل البريطاني إدريس إلبا تمضية أمسية عيد العشاق مع شخص يتبرع بالمال لجمعية تعنى بتدريب الشباب الأفارقة.