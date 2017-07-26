دورة عناصر العرض المسرحي تواصل فعالياتها في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

تختتم اليوم (الخميس 27 يوليو) ورشة "التمثيل" التي أقيمت في إطار "دورة عناصر العرض المسرحي" التي تنظمها سنوياً إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة في إطار التحضير لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي ستنظم دورته السادسة هذه السنة في الفترة 28 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر القادمين.

وكانت ورشة التمثيل التي أشرف عليها الفنان اللبناني فادي أبي سمرا، انطلقت مساء 17&rlm ‬يوليو ‬بمشاركة ‬واسعة ‬لمتدربين ‬من ‬أجيال ‬عدة، ‬وعرف ‬برنامج ‬الورش، ‬خلال ‬الأيام ‬المنقضية، ‬العديد ‬من ‬التدريبات ‬النظرية ‬والعملية، ‬حول ‬طرائق ‬التشخيص ‬وأساليبه ‬وجمالياته، ‬نظرياً ‬وعملياً. ‬كما ‬تضمنت ‬الورشة ‬تدريبات ‬على ‬الإلقاء ‬والأداء ‬الصوتي ‬التعبيري ‬والتوليف ‬والارتجال.

واستهلت الورشة باختبارات عامة، استعرض خلالها المتدربون خبراتهم في الحركة والحوار والانفعال فوق الخشبة؛ وفي حصة النقاش جرى تبادل وجهات النظر بين المشرف ومتدربيه حول المفاهيم والتصورات الشائعة حول فن التمثيل المسرحي وأنماطه المتنوعة، وحول ثقافة الممثل العامة وعلاقته بالتمرينات والذاكرة والنشاط الذهني والفسيولوجي.

ولأيام عدة، اقتصرت التدريبات على الجانب العملي فوق الخشبة، مع استلهام المقومات التقنيّة التي يشترطها مهرجان كلباء للمسرحيات، والتي تشمل الإضاءة والألوان، إضافة إلى مكعبات خشبية متاحة للمخرج لتشكيل فضاء عرضه بتوظيفها حصراً.

وشهدت الورشة العديد من النقاشات حول أسلوبية الأداء التمثيلي في المسرحيات القصيرة وخصوصيتها، كما عمد المشرف إلى تصميم بعض اللوحات المسرحية المقتصدة، لتثبيت وتعميق معرفة المشاركين بالصيغ الأدائية التي يمكن للممثل أن يعتمدها.

وأكد الرشيد أحمد عيسى، منسق دورة عناصر العرض المسرحي، أن دورة هذه السنة تميزت بالإقبال الواسع للمتدربين، مشيراً إلى أن تجربة الدورة زادت رسوخاً وذيوعاً "كمشروع لتدريب وصقل قدرات الهواة وتحفيزهم على الإبداع المسرحي، بحب وشغف". وذكر عيسى أن الدورة "لا تقدم الخبرات التقنية فقط على أهمية هذا الجانب ولكنها أيضاً تسعى إلى إثراء شخصية المتدرب من خلال حثه على القراءة والتعاون مع الزملاء والثقة بالذات"، مشيراً إلى أن "مجموعة المتدربين التي رافقت الدورة خلال السنوات الماضية صارت أقرب وأكثر تواصلاً ومعرفةً وفي كل سنة تستقبل الدورة مواهب جديدة وكل هذا يصب في خدمة مستقبل المسرح الإماراتي، القريب والبعيد".

وعلى صعيد متصل، يستضيف برنامج دورة عناصر العرض المسرحي، ابتداء من الجمعة (28 يوليو)، ورشة "الإخراج المسرحي" التي يشرف عليها الفنان الكويتي ناصر كرماني، وهو ممثل ومخرج، حصل على ماجستير فنون السينما المستقلة نظرية وتطبيقاً من جامعة (سولنت ساوث هامتون) وقدم خلال مشواره مع المسرح، العديد من العروض المميزة.