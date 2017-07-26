النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس يشيد بالدور الخيري والثقافي لجمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس الأول الثلاثاء، نيافة المطران مار برثلماوس نثنائيل النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الإمارات ودول الخليج، يرافقه وفد من مجلس الكنيسة في الإمارات الشمالية يضم كلاًّ من نزار عسكر، وسهيل الزرقي، وفارس جلو، وسليمان سمعان.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على مركز جمعة الماجد وتجربته الرائدة في خدمة الثقافة والتراث، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون الثقافي.

وخلال اللقاء، توجه جمعة الماجد بالشكر للوفد على هذه الزيارة، وأوضح أن الهدف الأساسي من تأسيس المركز هو نشر الثقافة والمعرفة من أجل تحقيق التواصل بين البشر جميعاً، فالثقافة أثبتت قدرتها على الوصول إلى الآخرين والتأليف بين الناس. كما بَيَّنَ أن المركز لا يقدم خدماته للباحثين والأفراد فقط، بل يدعم المؤسسات الثقافية في أرجاء العالم. وأكّد التعاون الثقافي بين المركز والعديد من الكنائس والأديرة، خصوصاً في مجال المخطوطات، ومن ذلك الاتفاقيات التي وقَّعَها المركز مع بطريركية الإسكندرية، وبطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق، ودير البلمند في لبنان، وذلك يدل على ثقتهم برسالة المركز وأهدافه، والمركز يقدر لهم ذلك ويشكرهم عليه.

ومن جانبه، شكر الوفد جمعة الماجد على دوره الخيري والثقافي والجهود التي يبذلها في سبيل ذلك. وقال المطران مار برثلماوس: لقد زرنا مركز جمعة الماجد، وسررنا جدًّا بما سمعناه وشاهدناه من جهد مبذول لخدمة العلم والثقافة والإنسان، حفظ الله الإمارات حكومة وشعباً، وبارك كل من يعمل في خدمة العلم والإنسان، وحفظ الله حكام هذا البلد الخيِّر والمعطاء".

وقام الوفد بجولة في أقسام المركز اطلع خلالها على قسم المكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل فيه. كما زار قاعة المطالعة وخدمات الباحثين، وقسم الثقافة الوطنية.