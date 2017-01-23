«موانئ أبوظبي»:القطاع البحري واللوجستي يوفران الكثير من فرص النمو

أبوظبي (الاتحاد)

قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن القطاع البحري وقطاع الخدمات اللوجستية لا يزالان يوفران الكثير من فرص النمو، بغض النظر عن المعطيات الاقتصادية حول العالم.

وأضاف في مقابلة مع محطة البث الرقمية الخاصة بمجموعة أكسفورد للأعمال، أنه بالنظر إلى البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات، فإن موانئ أبوظبي تحرص دوماً على تعزيز كفاءة إجراءاتها من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، شأنها في ذلك شأن العديد من المشغلين الآخرين حول العالم. وأكد أن الشركة لا تزال تتمتع بنمو مشهود.

وتابع الشامسي: «إن حركة شحن بضائع الدحرجة والبضائع العامة والسائبة تشهد نمواً جيداً، ولكن علينا أيضاً أن نواصل مساعينا لضبط التكاليف، وتحقيق الكفاءة المثلى في عملياتنا التشغيلية».

وسلط الضوء على المزايا التي توفرها البنية التحتية الحديثة لميناء خليفة. وأكد الشامسي على جانب التكامل بين ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية، حيث تم تطويرهما جنباً إلى جنب لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، مشيراً إلى أن مدينة خليفة الصناعية تحظى أيضاً بالقرب من ثلاثة مطارات دولية وطرق حديثة للشاحنات، وستشهد الخطط المستقبلية ربط المدينة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي بوساطة السكك الحديدية.

ولفت إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة جاء في الوقت المناسب، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المناطق الحرة. وتمثل هذه المنطقة الجيل القادم للتجارة والمشاريع اللوجستية والصناعية، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 100 كلم مربع في المنطقة «أ» والمنطقة «ب».

وأوضح: «إن خطة التوسّع الكبرى لمحطة الحاويات في ميناء خليفة ستضيف 1000 متر إلى الرصيف البحري بحلول منتصف عام 2018، ما يعني إضافة مساحة تمتد إلى 600 ألف متر مربع لمناولة البضائع. من جانب آخر، فإنّ الاتفاقية التي عقدناها مؤخراً مع كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة ستثمر عن محطة حاويات جديدة يُتوقع أن تدخل حيز التشغيل في 2018، بطاقة استيعابية تعادل 2.4 مليون حاوية نمطية سنوياً. وعند استكمال جميع المراحل، من المخطط رفع القدرة الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية، أي أنّ كلتا المحطتين ستحققان قدرة إجمالية تصل إلى 6 ملايين حاوية سنويّاً».