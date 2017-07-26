هل تنجح التقنيات الجديدة في تبريد الأرض ومحاربة الاحتباس الحراري؟

رويترز

بدأ علماء في تطبيق تقنيات جديدة من أجل محاربة التغيرات المناخية التي تهدد العالم. فما هي هذه التقنية وهل ستنجح؟

تتمثل التقنية في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء باستخدام مراوح عملاقة وإطلاق مواد كيميائية عبر بالون بهدف إضعاف قوة أشعة الشمس ضمن جهود هندسية مناخية لتبريد كوكب الأرض.

يرى المؤيدون للتقنية أن مثل هذه المشروعات، المنطوية على خطورة والتي غالبا ما تكون باهظة التكلفة، ضرورية بصفة عاجلة لإيجاد سبل لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ الرامية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي يقول العلماء إنها السبب في زيادة موجات الحر وهطول الأمطار وارتفاع مستويات المياه في البحار.

وتقول الأمم المتحدة إن تلك الأهداف لا تزال بعيدة المنال وإنها لن تتحقق بمجرد تقليل الانبعاثات على سبيل المثال من المصانع أو السيارات وخصوصا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في عام 2015.

ويعمل العلماء في اتجاهات أخرى لخفض درجات الحرارة.