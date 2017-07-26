بينالي الشارقة 13 مقاربة حيوية لصدمة التغيرات

حوار ــ عصام أبو القاسم

يمكن القول إن الدورة الثالثة عشرة من بينالي الشارقة، التي اختتمت في 12 يونيو الماضي، تذكرنا، بطريقة أو بأخرى، بالدورة الثامنة للبينالي في 2007 التي حملت شعار (طبيعة صامتة: الفن والبيئة وسياسيات التغيير)، فقد سعت تلك الدورة من البينالي إلى إبراز المخاطر والمهددات التي تحيق بالبيئة نتيجة للتطورات والامتدادات العمرانية والطموحات الاقتصادية لعصرنا، وهو ما ظهر أيضاً في التعبيرات المفهومية التي تضمنها البيان التعريفي للدورة الـ 13، كما تجلى في الدلالات والرسائل التي عكستها العديد من الأعمال المعروضة.

كما أن شعار «تماوج» الذي اختارته القيمة «كريستين طعمة» (لبنان مواليد 1964) لهذه الدورة، يتمحور حول أربع ثيمات هي: «الماء والأرض والمحاصيل والطهو»، وهذه المفردات تبدو كصيغة تفكيك لشعار الدورة الثامنة، المستلهم من تعبير اصطلاحي شائع في المجال الفني: «طبيعة صامتة..، إلخ».

يمكن، بالطبع، افتراض أن تحولات عدة حصلت خلال السنوات العشر الفاصلة بين دورتي البينالي، كما أن الموضوعات والقضايا تبقى قابلة دائماً للمقاربات الفنية طال الزمن أم قصر، زد على ذلك أن هذا الشبه بين الدورتين على صعيد الرؤية أو المفهوم قد لا يكون دقيقاً، كل الدقة، عند التمعن في اختيارات وبرامج وعروض البينالي في الدورتين!

كيف تتداخل دورة بينالي الشارقة الحالية مع دوراته السابقة، وما حجم حضور الأعمال الفنية هذه السنة بمقابل الحضور الكثيف للمادة الثقافية (في شكل محاضرات وورش عمل)، وهل أثرت استمرارية البينالي في شيوعه جماهيرياً؟ هذه الأسئلة وسواها طرحها «الاتحاد الثقافي» على قيمة الدورة الحالية للبينالي اللبنانية كريستين طعمة، وجاءت إجاباتها كما يلي: