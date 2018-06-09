رئيس وزراء إثيوبيا في زيارة للقاهرة ويلتقي السيسي اليوم

القاهرة (وكالات)

وصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إلى القاهرة مساء أمس في زيارة لمصر يجري خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيلتقيه اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان أن «رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي (سوف) يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية». وذكر بيان الرئاسة المصرية أن المحادثات بين السيسي وأحمد ستعقد اليوم الأحد. وكان قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق أمس وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي ممهداً فيما يبدو لزيارة أبي أحمد.

وقالت مصادر مطلعة إن الوزير الإثيوبي سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات خاصة في وزارة الموارد المائية والري لاستعراض ملف سد النهضة الإثيوبي في إطار الاستعدادات لعقد الاجتماع التساعي الثالث لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا.

ومن المقرر عقد الاجتماع في 18 يونيو الحالي لاستكمال ما تم في الاجتماع التساعي السابق، والذي عقد في إثيوبيا منتصف مايو الماضي حيث يسبقه اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بالسد.

ووقع ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا في الاجتماع الماضي على وثيقة مخرجات تم الاتفاق فيها على توجيه ملاحظات الدول إلي المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد. يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول سد النهضة، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملئه بالمياه. وتخشى مصر من تأثر حصتها من المياه جراء ملء بحيرة سد النهضة من مياه نهر النيل، وهو المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي العبور والمصب السودان ومصر على التوالي.