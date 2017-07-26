«العدد صفر».. رحلة في احتيالات الصحافة

رسول محمَّد رسول

في الرابعة والثمانين من عمره رحل أمبرتو أيكو «1932 - 2016» مودِّعاً حياة دنيوية شغلته دون ملل، رحل تاركاً لقرائه تراثاً روائياً لا يُستهان بتجربته السّردية، ومنه روايته الأخيرة «العدد صفر»، التي نُشرت في ميلانو العام 2015، وتصدَّى لترجمتها أحمد الصمعي «تونسي»، الخبير بالجُملة الإيكوية في كل حمولاتها الجمالية، لتصدر بالعربية في بيروت هذا العام «يناير 2017» عن دار الكتاب الجديد المتحدة بواقع 172 من القطع الكبير.

إلى عالم الصحافة بكل تراجيدياته وتخادعه وخياناته وعمالاته في دهاليز المال والمضاربة بمصائر البشر والمجتمعات والقراء، إلى هذا العالَم يأخذنا إيكو هذه المرَّة؛ إلى «العدد صفر» من جريدة، إلى خلفيات وكواليس الاستعداد لإصدار جريدة لا يُراد لها أن ترى النور سوى أنها مطبوعة ابتزاز تصدر في «ميلانو»؛ فوراء ظهر المجتمع هناك من يخدعهُ (انظر: ص 12)، وتلك هي بنية هذا العالم كما يريد إيكو قوله في روايته الأخير (العدد صفر) قبل وفاته.

1992

تعود أحداث الرواية التي تجري بإيطاليا إلى سنة 1992، تبدأ في لحظة استنفار الخوف عندما استيقظ «كولونّا» ليجد أن حنفية حمامه لا تقطر ماء، ووسط حمّا الشك، تبدأ الرواية أحداثها تكهناً بأن يداً خفية عبثت بذلك، لكنّها الرواية تمضي للكشف عن حياة هذا الإيطالي «كولونّا» العاطل عن العمل سوى أنه يكتب بالأجر للآخرين، ليضعنا إيكو مباشرة في أتون السّرد المفتون بذاته (Metafiction)، فيقول السارد/&rlm البطل: «كنت أحلم بما يحلم به كل الفاشلين بأن أؤلِّف يوماً كتاباً يملأُ قلبي فرحة وجيبي نقوداً، ومن أجل أن أتعلَّم كيف يصير المرء كاتباً عظيماً، اشتغلتُ زنجياً Ghost writer أو«كاتب - ظل لمؤلِّف روايات بوليسية» (ص 12). وهذا أول معطى من معطيات تجريب الكتابة وفق نمط السّرد المفتون بذاته، فالبطل يبدو منخرطاً في عوالم الكتابة وهو دأب إيكو في أغلب سرديّاته عبر الذوات المسرودة في رواياته.

تبدو رواية (العدد صفر) قصيرة مقارنة بغيرها من روايات إيكو كبيرة الحجم بعدد الكلمات، حيث جاءت إلى ثمانية عشر فصلاً تداخل فيها الزمني مع المكاني، فهي موزعة بحسب تواريخ الأيام الثمانية عشر، تبدأ من 6 حزيران 1992، وتنتهي في 11 حزيران 1992. وفي هذا السياق، عوّدنا إيكو، وفي كل رواياته، اللجوء إلى متن جسدي متخيَّل يختلف عن غيره، وذلك تنويع مُبهر. ومن دون الاستعانة بملفوظ «الفصل» بل يكتفي، في هذه الرواية، بملفوظ التأريخ، لأنّه بصدد جريدة يومية اسمها «الغد»، جريدة لم تصدر في نهاية الأمر، وهذا ما جعله يختار عنوان (العدد صفر) لروايته هذه، بمعنى أن الرواية تتحدَّث عن خلفيات الاستعداد لصدورها، اللقاءات والاجتماعات والخطط بإدارة «كوستانتسا سيماي»، وتمويل ناشر اسمه «الكومندتدور فيمركاتي» لإصدار العدد صفر منها، ومن ثم صدور الأعداد الآتية: 0/&rlm 1، و0/&rlm 2، وهكذا (انظر: ص 18).