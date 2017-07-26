اختراع شكسبير!

سمر حمود الشيشكلي

كانت بريطانيا في العصر الإليزابيثي بلاداً تخضع لرقابة وحشية، لم تكن هناك حريات للتعبير. وكان لدى القصر القدرة على سجن وتعذيب أي كاتب. فعلى سبيل المثال، تعرض الكاتب المسرحي «توماس كيد» للتعذيب حتى الموت. وكان كريستوفر مارلو يواجه تعذيب ما قبل القتل، لكنه تمكن من الهرب. وسجن كل من جون جونسون، توماس ناش، جورج تشابمان، جون مارستون بشكل مؤقت بسبب كتاباتهم. من هنا كان مصدر الاعتقاد بأن شخصاً آخر غير (ابن غلوفر من أبون آفون ستراتفورد) كتب مسرحيات وليم شكسبير.

بدأ الشك في موضوع ملكية شكسبير لمؤلفاته لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر، عندما انتشر صيت شكسبير كأكبر كاتب في كل العصور. لكن ما السبب أو الأسباب التي دعت إلى الشك في شكسبير تحديداً؟

معظم الناس على استعداد لقبول أن انجليزياً يحمل هذا الاسم، ولد في 1564 وتوفي في 1616، كتب المسرحيات والسوناتات والقصائد في الفترة الانتقالية التي غيرت الأدب الإنجليزي إلى الأبد، فهل إن شكسبير بالفعل لم يكتب أعماله الأدبية؟

هناك نقاش طويل الأمد بين أولئك الذين يعتقدون أن الرجل من ستراتفورد كتب الأعمال التي تحمل اسمه وأولئك الذين لا يعتقدون ذلك.

الأصل المتواضع