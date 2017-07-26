جيري بروتون يروي قصة الملكة إليزابيث مع الإسلام السلطان والملكة.. أسرار الكبار



تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 راشد الجميري أصدر جيري بروتون بروفسور قسم دراسات عصر النهضة في جامعة كوين ماري في لندن كتاب «السلطان والملكة»، يروي الحقبة التاريخية خلال حكم الملكة إليزابيث الأولى التي حكمت من 1558م وحتى 1603م والعالم الإسلامي، متمثلة في ثلاث إمبراطوريات: العثمانيين والصفويين والدولة السعيدية في المغرب، ابتداءً من منتصف القرن الرابع عشر وحتى بداية القرن الخامس عشر ميلادي، وجاء في 11 فصلاً، و303 صفحات. جوهر الكتاب هو قصة الملكة إليزابيث صاحبة المذهب البروتستاني ومحاولتها إقامة علاقة سياسية نفعية تجاه العالم الإسلامي لسببين رئيسين: الأول فتح أسواق جديدة للبضائع الإنجليزية، بسبب الحرمان الكنسي الذي أصدره البابا بيوس الخامس في 1570م بخصوص التجارة عبر المدن والموانئ بشكل ضيَّقَ على التجار الإنجليز، فما كان من التجار الإنجليز إلا أن أشاروا على الملكة إليزابيث بالتوجه نحو الشرق، بالإضافة إلى أن الوضع الجيوبولوتيكي للإنجليز لم يكن يسمح لهم بتوسيع تجارتهم، حيث كان الإسبان يحتكرون العالم الجديد (أميركا الجنوبية)، فيما يحتكر البرتغاليون أفريقيا وخطوط تجارة الشرق في المحيط الهادي. أما السبب الثاني فهو إقامة حلف سياسي مع العدو الأول للكاثوليكية الأوروبية: العثمانيون والمغاربة. غوص تاريخي لم يقتصر الكتاب على العرض التاريخي لدور الملوك والسلاطين فقط كما هي عادة الكتب التاريخية الكلاسيكية، وإنما أبدع الكاتب - وهو أقرب إلى المؤرخ - أيما إبداع في إبراز دور الإنجليز كالتجار المغامرين، والرحالة، والجواسيس، والجنود، ورجال الدين، والبعثات الدبلوماسية بشكل مفصل في دعم حكم الملكة إليزابيث البروتستاني في مواجهة دول الكاثوليك المعادية، مثل إسبانيا. كما لم يغفل الكاتب عن ذكر دور بعض الرجال غير الإنجليز سواء من الفينيسيين والبرتغاليين والهولنديين والمغاربة والأتراك الذين تحالفوا مع رجال إليزابيث، ومن جميل الشروحات عند الكاتب أنه يأتي بنصوص منسوبة إلى المبعوثين ثم يقوم بإضاءة تفاصيلها، كما في شرح البلاط العثماني، أو عادات معينة من عادات الشعوب. الإنجليز والإسلام عرض الكاتب في البداية التصورات والانطباعات الأولى عند الإنجليز في القرن الرابع عشر ميلادي تجاه الإسلام، والتي كانت غير واضحة المعالم لدى الإنجليز. فالإسلام هم: المحمديون والسارسين والترك، والمور (مسلمو الأندلس والمغرب). كما يبين الكاتب الخلط الذي وقع فيه اللاهوتيون المسيحيون في معرفة وتصور الأتراك، فالعثمانيون عند إيراسموس هم: «مذهب يخلط بين اليهودية والمسيحية والوثنية والآريوسية». وكثيراً ما اعتبر الإسلام وبروز القوة العثمانية هي شكل من أشكال عقوبة الرب على المسيحيين بسب تمزقهم وتفرقهم. فمارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي اعترض على بيع صكوك الغفران لتمويل الحرب على الأراضي المقدسة معتبراً «الحرب على الأتراك هو نوع من معارضة إرادة الرب التي تعاقبنا على ذنوبنا». إلا أنه مع مرور السنين وارتياد الإنجليز الشرق، بدأت الصورة تتغير شيئاً فشيئاً، وعلموا أن هنالك فرقاً بين العثمانيين السنة، والصفويين الشيعة، إلا أن الصورة ظلت غير مكتملة، كما لم يغفل الكاتب انعكاس العلاقة الأنجلو &ndash إسلامية على المسرح البريطاني، فهذا الكاتب المسرحي مارلو كتب مسرحيته الشهيرة «تامبورلين» يعرض فيها شخصية تيمورلنك ومسرحية «يهودي مالطة»، وقمة إبداع هذا المسرحي أنه غلف مسرحياته التي تشير إلى العلاقة بين الملكة إليزابيث الأولى والعالم الإسلامي بكثير من مشاهد الخوف، والنفاق، والجشع. بعده يسطع نجم وليام شكسبير إذ يكتب مسرحية «عطيل» بعد وصول البعثة المغربية بأشهر قليلة إلى لندن في عام 1601م. سجل الكاتب عن أحد من يديرون المسرح في تلك الحقبة واسمه فيليب هنسلو، أنه أورد في مذكراته أنه كانت هنالك مسرحيات تم فيها ذكر اسم محمد. لكن من الجانب المسرحي، في شكل عام، لم يكن هناك أي حماسة تجاه العلاقة مع العالم الإسلامي على غرار الملكة إليزابيث والتجار. ... المزيد