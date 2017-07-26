ثنائية «الصديق - العدو»

د. المعز الوهايبي

يخترق التمييز بين الصديق والعدو كل تاريخ الفكر السياسي تقريباً، فهو تمييز يمكن الفكر السياسي من الاضطلاع بوظائف متعددة تتدرَّج من الوصف البسيط لحالة قائمة، إلى صياغة المبادئ التي يتعين توخيها طلباً للحذر، فإلى التحليل الاستراتيجي لمجال القوى الفاعلة والمؤثرة، ثم إلى تعريف الحق في الحرب أو التنظير لماهية السياسي. ويبدو أن تمرير التفكير في العلاقات بين الدول على محك ثنائية الصديق/&rlm&rlm&rlm العدو يقتضي أولاً التخلص من بريق الأيديولوجيا وشعاراتها المضللة التي لا ترمي فقط إلى تزيين الالتزام السياسي داخل حزب أو جماعة، وإنما تطبع التفكير السياسي بضرب من الرومنطيقية فتحول دون الموضوعية والدقة، وقد تكون الحاجة ملحة، اليوم (مثلما كانت عليه دائماً في واقع الأمر لا محالة) إلى استئناف النظر في ثنائية الصديق/&rlm&rlm&rlm العدو، وذلك نظراً إلى تداخل العلاقات بين الدول والتباسها، دولياً، وإقليمياً بكثير من المناطق حول العالَم، حيث الحليف حليف هنا وعدو هناك، وحيث العدو عدو هاهنا وحليف هنالك.

نظرية الصديق والعدو

لا يمكن أن نتناول هذا التوأم «صديق/&rlm&rlm&rlm عدو» دون أن نستحضر، أولاً، الألماني كارل شميدت Carl Schmitt والفرنسي جوليان فريند Julien Freund، ودون أن نستحضر، ثانياً، أعلاماً آخرين أثروا في الفكر السياسي سنحيل إلى بعضهم هنا، فقد فهم هذان المفكران، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن مفهوميْن مثل «النفوذ» و«العدو» ينبغي اعتمادهما ضمن مصطلحيْن متلازميْن «صديق/&rlm&rlm&rlm عدو» أثناء التحليل الموضوعي لمواصفات الفاعلين في العلاقات الدولية. صحيح أن كارل شميدت كان منتسباً إلى النظام النازي وأن جيليان فريند كان طالب فلسفة انخرط مبكراً في المقاومة، إلا أن أعمالهما موسومة بدواخل تلك الحقبة، فتفكير كل منهما في العلاقة صديق/&rlm&rlm&rlm عدو يتأتى من سعيهما إلى استخلاص مقومات تلك الفترة وتجريدها نظرياً، وهذا من شأنه أن يثير بعض الصعوبات بالنسبة إلى من يروم التوسل، اليومَ، بهذا التوأم السياسي ما دام التاريخ غير التاريخ والوضع الجيو- سياسي غير الوضع، بل إن الصعوبة لتتضاعف عندما ننتبه إلى أن التحليل بوساطة مصطلحَي «الصديق/&rlm&rlm&rlm العدو» يضع هذا التحليل نفسه في وضعية محفوفة بالمخاطر، فالموضوع حساس بما أنه يوفر سنداً مسوغاً للحرب وهو ما يعترض عليه عادة دعاة السلم المنتسبون إلى بعض الأيديولوجيات الحالمة، إذْ بالنسبة إليهم ينزع تاريخ البشرية إلى غائية السلام الأبدي. أما بالنسبة إلى كارل شميدت فإن «التمييز الدقيق للسياسي هو التمييز بين الصديق والعدو». وهذا التكييف يوفر مبدأ له قيمة المعيار وليس قيمة التعريف الحصري أو الشامل، بحيث يغدو تمييزاً تبريرياً للحرب والعدوان، لكن حينما التقى الرجلان لأول مرة في كولمار بفرنسا، في 1959، تأثر جيليان فريند بذلك وكتب «كنت لا أفهم إلى ذلك الوقت أن السياسة كان لها كأساس الصراعُ الذي يقابل بين خصوم حتى اكتشفتُ فكرة «العدو» بكل ثقلها، وهو ما فتح أمامي آفاقاً جديدة حول مفاهيم الحرب والسلم». تُدْرَك، إذن، جدلية الصديق/&rlm&rlm&rlm العدو، بالنسبة إلى شميدت، على أنها مفهوم مستقل في حدود أنه لا يختلط باعتبارات أخلاقية (خير/&rlm&rlm&rlm شر)، ولا جمالية (جميل/&rlm&rlm&rlm قبيح)، ولكنه يُكون في حد ذاته أمراً معقوداً بالطبيعة على التعارض بين ضديْن. أما بالنسبة إلى جيليان، فإنه ضمن ماهية السياسي تقود المسلمة صديق/&rlm&rlm&rlm عدو السياسة الخارجية للدولة، فهذه المسلَّمة مقترنة بعلاقة الأمر/&rlm&rlm&rlm الطاعة حيث الغالب يفرض الأمر والمغلوب يطيع (وهي مسلَّمة الأمر السياسي الخارجي) وبعلاقة الخاص/&rlm&rlm&rlm العام حيث تفرض السلطة السياسية التمييز بين المجال العام والمجال الخاص (وهي مسلَّمة الأمر السياسي الداخلي). إن كلاً من هاتين المسلَّمتين يشكل، مبدئياً، جدلية غير قابلة للتجاوز: فلا واحد من هذين الحدين يُستوعبُ في الآخر، لكن التباس العلاقة بين طرفيْ توأم الصديق/&rlm&rlm&rlm العدو من شأنه أن يشوش الصورة داخلياً وخارجياً.

ولئن كان هذا التوأم «صديق/&rlm&rlm&rlm عدو» يكتسي دلالة مخصوصة في الفكر السياسي المعاصر، فإنه بوصفه مفهوماً فلسفياً سياسياً، قد صاحب تفكير الفلاسفة في التدبير السياسي للمدينة وأعدائها منذ أفلاطون حيث بالنسبة إليه، التمييز بين الصديق والعدو حالة فعلية عادية، فعلاقات الصراع هي التي تقيم تعارضاً بين المجموعات السياسية أثناء تطورها، فالمجتمعات إنما تتكون في الحروب التي لا تمثل أفقاً نهائياً لها، ولكن مرحلة ضرورية لنموها (الجمهورية، الجزء الثاني). لدى أفلاطون، الطبيعة هي التي توحِّد البشر في إطار «المدينة»، وبين المدن أيضاً، تماماً كما تفرق الشعوب التي من أنواع مختلفة. إن الصداقة، بين مواطني المدينة، تعلو على كل أشكال الفرقة أو الفتنة، في حين أن العداوة تحدد العلاقات بين المدن (الدول). وقد يكون من الوجيه استرجاع المفهوم الأفلاطوني «فتنة» (الجمهورية، الكتاب الخامس) حيث ما هو منطقي هو أن تكون الصداقة في الداخل، والعداوة في الخارج. وبحسب شميدت، فإن هذا التصور يشهد على التعارض بين العدو الخاص &ndashعدو حسب نمط الفتنة الداخلية- وبين العدو العام &ndashعدو حسب نمط الحرب- ولا بد، هاهنا، من استحضار إشارة دريدا Derrida إلى أن أفلاطون قد يكون خلط بين العداوة والغيرية، على أن الأهم من ذلك هو أن تكييف العلاقة مع الآخر على أنها صنوُ العداوة لا يعني بالضرورة الحرب، وإنما يعني توخي الحذر حسب وصايا بيفندورف Samuel Pufendorf، المؤرخ وفيلسوف القانون الألماني (القرن السابع عشر)، ذلك أن شخصاً حذراً يحرص على المحافظة على نفسه ينبغي أن يعامل كل الناس على أنهم أصدقاء، على أن يتذكر دائماً أنهم يمكن أن يصبحوا أعداء، ومن ثم يقيم السلم مع الجميع كما لو أن هذا السلم يمكن أن يتحول قريباً إلى حرب، وعليه فإنه يكون من الجيد، في صميم السلم المستتب، التفكير في كل ما هو ضروري للحرب، وهذا مبدأ عام للسياسة الجيدة، بحسب ما يضبطه هذا الفيلسوف.

أما جيليان فريند فيستند إلى الجدلية «صديق/&rlm&rlm&rlm عدو» ليثبت أن الحرب ملازمة للسياسة، بحيث يخلص من ذلك إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يتحاشاها. أما في ما يخص العلاقة عام/&rlm&rlm&rlm خاص، فإنه يقر اختلافاً بين الصديق الخاص (داخلي-شخصي) والعدو العام أو السياسي على شرط أن يتنامى التعارض بينهما نحو التمييز صديق/&rlm&rlm&rlm عدو فيغدو سياسياً أكثر لأنه «لا يكون ثمة سياسي إلا حيث يكون ثمة عدو واقعي أو افتراضي»، فالدولة بالنسبة إليه، هي الوحدة السياسية التي نجحت في أن تلفظ العدو الداخلي إلى الخارج، بيد أن استقرارها ليس مكتسباً على الدوام، وعليه، فإن مسلمة «الصديق/&rlm&rlm&rlm العدو» هي التي تكون شرط حفظ الوحدات السياسية. إن العلاقة الجدلية الخاصة بهذا الزوج هي الصراع حيث يكمن طابعه الأساسي في تعدد الأشكال التي تتراوح بين الديني، والقومي، والحضاري، والاقتصادي، إلخ.