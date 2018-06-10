خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي بمكة اليوم لدعم الأردن

جدة، عمان، القاهرة (أحمد شعبان، وكالات)

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى عقد اجتماع رباعي اليوم الأحد في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» بياناً من الديوان الملكي جاء فيه: «في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع -أيده الله- الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها».

وأعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، عن تقديره لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد اجتماع في مكة المكرمة، وذلك لبحث سبل دعم الأردن اقتصادياً. وأكد الملك عبدالله الثاني على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن مع السعودية والدول العربية المشاركة في الاجتماع. وأشاد البرلمان العربي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لعقد اجتماع في مكة المكرمة اليوم الأحد برئاسته لدعم الأردن والوقوف معه للحفاظ على أمنه واستقراره، ويضم الاجتماع بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية كلا من الأردن والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

ووجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان له الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز على جهوده لدعم الأردن وقال: «شكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الوقوف مع الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً للحفاظ على استقراره وأمنه، ودعوتكم لعقد اجتماع برئاستكم يضم دول الأردن والكويت والإمارات في مكة المكرمة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها».

وتصدر هاشتاق «السعودیة_الأردن_بلد_واحد» أمس السبت، الترند في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وذلك بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عن اجتماع لمناقشة دعم الأردن اقتصاديا في مكة، اليوم الأحد. وتداول المغردون أبرز المحطات المشتركة في البلدين والعلاقات التاريخية. وشارك في الوسم مع بداية تدشینه أكثر من 120 ألف تغریدة على تويتر.