«إيكوصوفيا».. البشريّة في أرجوحة إنعاش جهنّمية

د. أم الزين بنشيخة المسكيني

التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والاختلالات البيئية تشتدّ على كوكب الأرض وتنبّه البشر إلى أنّ هذا الكوكب قد يتحوّل إلى عالم غير قابل للسكن. فتسارع الدول العظمى إلى عقد القمم وتوقيع البرامج، رغم استئناف مشاريع زراعة الدمار في المدائن المعطوبة، أي عالم يهيّئه لنا الساسة وما مصير هذه الأرض المثقوبة؟

لسنا مطالبين بالبكاء على ما يحدث، بل باختراع أقاليم وجوديّة جديدة إنْ أردنا للحياة على الأرض أن تبقى ممكنة. لكن أيّ شكل من «النحن» يمكنها اختراع أنماط من الحياة الممكنة حيثما يسطو منطق الموت والدمار؟ وكيف يمكن للعالم أن يكون صالحاً للسكن والسماء توشك على الانفجار فوق رؤوسنا؟ تلك بعض من الأسئلة التي يطرحها الفيلسوف الفرنسي فيليكس جاتاري (Felix Guattari) في كتابه «الإيكولوجيات الثلاثة» (1989).

رغم مرور قرابة ثلاثين سنة على صدور الكتاب، فإنّ صاحبه كان قد استشرف فيه المسائل الخطيرة التي تشغل الإنسانية الحالية حول مستقبل الأرض.. نحن نحتاج اليوم إلى ما يسمّيه جاتاري (الإيكوصوفيا ــ Ecosophie) بدلاً من (الفيلوسوفيا) أي الفلسفة. و الإيكوصوفيا مفهوم نحته المفكّر النرويجي آرني ناس Arne Næs، ويعني نوعاً من الإيكولوجيا العميقة التي تهدف إلى تغيير التصور الأنثروبولوجي التقليدي في أفق ضرب من الإتيقا البيئية.

ينطلق الكتاب من تشخيص للمأساة الايكولوجية التي تهدد بانقراض الحياة على الأرض. ومن جهة أخرى، فانّ أنماط الحياة البشرية هي نفسها قد تعرضت للضرر، وذلك لأنّ علاقات القرابة قد انحسرت، والحياة اليومية هيمنت عليها وسائل الإعلام، والحياة الزوجية والعائلية قد تحجّرت بضرب من تماثل السلوكات وارتداد علاقات الجوار إلى أفقر تعبيراتها. لقد وقع ابتذال وتتفيه كل أشكال العلاقات بين الذاتية والمحيط الخارجي.

وإزاء هذه الوضعية، تبدو المؤسسات السياسية غير قادرة تماماً على معالجة هذه المسألة في جملة نتائجها. وعلى الرغم من الوعي الايكولوجي الحادّ بضرورة حماية الأرض ممّ يهددها من تغييرات مناخية، فإن هذا الوعي البيئي الذي تعبر عنه النزعات الايكولوجية المعاصرة يبقى منقوصاً لأنه يقتصر على معالجة المسألة من جهة المضار الصناعية، ومن جهة تكنوقراطية فحسب. في حين ينبغي تغيير سلوكنا النظري تجاه هذه المسألة الخطيرة في اتجاه أفق اتيقي - سياسي. هذا الاعتبار الجديد يسمّيه جاتاري الإيكوصوفيا. وهي تعني عنده أنّه ثمة تقاطع وتداخل بين ثلاثة ضروب من الايكولوجيا: البيئية (الخاصة بالطبيعة) والاجتماعية (الخاصة بشكل الوجود الجماعي) والعقلية (الخاصة بالذاتية).