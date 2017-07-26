«ما التفكير؟».. سؤال الأسئلة

سعيد ناشيد

ما التفكير؟ لنترك الإجابة جانباً ولو لبعض الوقت أو إلى حين &ndash مع أننا سنترك شيئا لا نملكه ــ ولنكتف الآن بمساءلة السؤال من حيث هو سؤال. غير أن سؤالا آخر يعترضنا: هل يكفي أن نضيف ما الاستفهامية إلى كلمة «تفكير» حتى نصبح أمام سؤال فلسفي؟ لو كان الأمر كذلك لكان السؤال الفلسفي مجرّد إجراء تقني على طريقة ما «س»؟ بحيث نكتب مكان «س» أي مصطلح نريد! طيب، ثمة تدقيق قد يقترحه البعض، يجب أن تدلّ «س» على المفاهيم حصراً من قبيل مفاهيم الإنسان والدولة والوجود والزمان وما إلى ذلك. لكن، ما المفهوم؟ قد يكون المفهوم في منشئه مصطلحا أو شخصا أو حدثا، ثم تحوّل فيما بعد إلى أداة نظرية للتفكير. مثلا لقد تحولت كلمة الدولة من مصطلح في العصر الوسيط إلى مفهوم في الزمن الحديث؛ وأصبح المسيح في الأزمنة الراهنة أقرب إلى المفهوم منه إلى الشخصية التاريخية؛ وكذلك انتقل الهولوكوست خلال النصف الثاني من القرن العشرين من مجرد حدث إلى مفهوم نظري؛ إلخ.

كيف يتم هذا التحول؟ إن كانت وظيفة الفيلسوف هي إنتاج المفاهيم كما يرى جيل دولوز، فالأمر لا يتعلق في الغالب بخلق المفاهيم من لا شيء، بل عملية تحويلية تتخذ اسم المفهمة. المقصود بها تلك العملية النظرية التي بموجبها يقوم الفيلسوف أو مجموعة من الفلاسفة بتحويل بعض المصطلحات أو الشخصيات أو الأحداث إلى مفاهيم نظرية توجه العقل وتؤطر التفكير. لكن لا يكفي أن يقوم أي شخص بإضافة سؤال ما الاستفهامية إلى أحد المفاهيم حتى يكون قد طرح سؤالا فلسفيا. ثمة مرحلة لا يمكن القفز عليها، يحتاج السؤال الفلسفي إلى بناء فلسفي للسؤال.

البناء الفلسفي للسؤال

ما المقصود بالبناء الفلسفي للسؤال؟ المقصود ألا يبقى السؤال مجرّد موضوع للتفكير، وإنما يمثل أفقا جديدا للتفكير. مثلا، لا يكفي أن أطرح الآن سؤال «ما الزمان؟» حتى أكون أمام سؤال فلسفي بالفعل. ليست الفلسفة مجرّد قدرة على طرح السؤال طالما أن طرح السؤال مسألة تقنية، لكن الفلسفة هي القدرة على بناء السؤال بناء فلسفيا بحيث يصبح فاتحا لأفق جديد للتفكير. إذا ما توخينا الدقة فالسؤال الفلسفي ليس مجرد سؤال تقني، بل تساؤل تأملي. بهذا المعنى يكون السؤال «ما التفكير؟» سؤالا مركبا، سؤالا يجعل من التفكير نفسه أفقا للتفكير، ما يعني التفكير في التفكير. غير أننا قد نكتشف بسهولة بأن التفكير في التفكير هو الموضوع الأساسي للفلسفة. هذا ما يجعل من السؤال الفلسفي ليس مجرّد تفكير في موضوع خارجي محدّد، وإنما بالأولى تفكير في طريقة تفكيرنا في ذلك الموضوع، أي تفكير في المفاهيم التي بها نفكر، الوجود، الزمان، العقل، التاريخ، إلخ.

سؤال ما التفكير؟ هو السؤال الذي تبناه الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر في أحد عناوينه الشهيرة. التبني يعني إعادة البناء أيضاً، يعني في مقامنا هذا تحويل السؤال من سؤال لا مفكَّر فيه أو لا يفتح أفقا للتفكير إلى سؤال هو أقرب ما يكون إلى سؤال الأسئلة إذا ما استلهمنا الأسلوب الهيدغري نفسه.