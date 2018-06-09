غالبية الفلسطينيين تؤيد استمرار مسيرات العودة



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 بيت لحم (الاتحاد) أوضح استفتاء صحفي نشرت نتائجه أمس، أن غالبية الفلسطينيين يؤيدون استمرار مسيرات العودة على حدود قطاع غزة. ورأت غالبية المشاركين في استفتاء أسبوعي تجريه وكالة (معا) الفلسطينية، أنه يجب استمرار مسيرات العودة، معتبرين أنها تحقق أهدافها كلما استمرت لفترة أطول. ورأى (64.9%) من المشاركين في الاستطلاع أن المسيرات يجب مواصلتها لأن نجاحها مستمر ومفيد، فيما رأى (8.9%) فقط أن هذه المسيرات قد حققت أهدافها ويجب البحث عن شكل جديد للمقاومة الشعبية. وأجاب (26.2%) من المشاركين في الاستفتاء الذي تزامن مع الدعوى إلى مليونية العودة في ذكرى النكسة بلا، غير محددين موقفهم سواء بتحقيق الأهداف، أو استمرار هذه المسيرات.