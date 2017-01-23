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لتعزيز مساهمة القطاع الخاص ومشاركتهم في صياغة محاورها

«المجلس التنفيذي» و«غرفة دبي» تنظمان ورشة عمل حول استراتيجية «دبي الصناعية 2030»
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تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017

دبي (وام)

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل جمعت فرق عمل تنفيذ «استراتيجية دبي الصناعية 2030» والقطاع الخاص في الإمارة للإطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الهادفة لأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إنه تنفيذاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - «الصناعة مكون أساسي في اقتصادنا الوطني» يعمل المجلس من خلال تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية لإحداث طفرة صناعية مستدامة في الإمارة بحيث تكون مبنية على دراسات مستفيضة ومشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مكانة الإمارة الصناعية إقليميا وعالميا.

وأضاف أنه تعزيزا لمساهمة القطاع الخاص ومشاركتهم في صياغة محاور الاستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع، سيتم عقد مجموعة من ورش العمل المختلفة تجمع القطاعين العام والخاص للاطلاع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية لضمان بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ولوضع خطط تسهم في تشجيع وجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة للعمل على رفد الاقتصاد بمكونات جديدة تستهدف سياسة التنويع الاقتصادي.

من جهته، قال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن «استراتيجية دبي الصناعية 2030» تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تطبقها حكومة دبي، معتبرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي شراكة استراتيجية وأساسية لمسيرة التنمية في الإمارة.

ولفت إلى أن الغرفة لعبت دوراً جوهرياً كمنصة للتواصل بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص.. مشيرا في هذا المجال إلى الدور الذي لعبته الغرفة في تحفيز القطاع الخاص على مشاركة هواجسه والتحديات التي يواجهها في قطاع الصناعة مع الجهات المعنية ووضع عدد من التوصيات التي ستعطي دفعة قوية لقطاع الصناعة من وجهة نظر ممثلي القطاع الخاص. ... المزيد
     
 

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