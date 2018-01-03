«الشارقة للتحكيم» ينال شهادة «نظام الإدارة المتكامل للجودة»

الشارقة (الاتحاد)

حصل مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على شهادة «نظام الإدارة المتكامل للجودة» الذي يتكون من شهادة نظام إدارة الجودة «الأيزو 9001»، وشهادة نظام إدارة البيئة «الأيزو 14001»، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «الأوساس 18001»، بعد تحقيقه كل متطلبات المطابقة مع المواصفات الدولية اللازمة، وذلك ضمن استراتيجيات المركز وخططه الموضوعة للارتقاء بالخدمات التحكيمية المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وتسلم الشهادة أحمد صالح العجلة، مدير المركز في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة الشارقة، وعبدالله إبراهيم دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأستاذ باسم عبيد، المدير العام لشركة لويدز ريجستر الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتعكس هذه الشهادة مدى التزام المركز في تطوير أنظمته الإدارية.