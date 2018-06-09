أربيل (بغداد)

أعلن نائب رئيس جمعية ضحايا الأسلحة الكيمياوية في حلبجة، آراس عابد، عن عزم الجمعية مقاضاة الشخصيات والشركات الأجنبية التي قامت ببيع الأسلحة الكيمياوية للنظام العراقي السابق.

وقال عابد، إن الجمعية اتفقت مع محامين دوليين لمقاضاة الشخصيات والشركات الأجنبية التي قامت ببيع الأسلحة الكيمياوية لنظام صدام، وتعويض ذوي الضحايا، مشيراً إلى أن إحدى المحاكم الفرنسية قبلت الدعوى. وأضاف أن الجمعية أقامت دعوى قضائية أخرى لدى محكمة حلبجة أيضاً، داعياً ذوي الضحايا إلى تسجيل دعاواهم ليتم تسليمها للقضاة والمحامين الدوليين.

يذكر أن منطقة حلبجة، تعرضت لقصف جوي ومدفعي بقنابل كيمياوية في 16 مارس 1988 من قبل النظام السابق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 5 آلاف شخص وأكثر من عشرة آلاف مصاب من المدنيين، بحسب المصادر الكردية.