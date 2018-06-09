عالم نووي كردي يرشح نفسه لرئاسة العراق

باسل الخطيب (أربيل)

أعلن العالم النووي الكردي، والقيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، محمد صابر، عن ترشيح نفسه لمنصب رئاسة جمهورية العراق، مبيناً أن المنصب إذا كان من «نصيب الاتحاد، فإنه يحظى بفرصة لشغله بسبب توافر الشروط المطلوبة». وأضاف، بحسب شبكة «روداو» الإعلامية، أن المجلس المركزي للحزب «أبدى دعمه لإسناد المنصب لي من خلال كتاب مقدم إلى نائب الأمين العام والهيئة التنفيذية في المكتب السياسي»، مؤكداً أن الكلمة الفصل بالموضوع «لدى قيادة الاتحاد».

بدوره كشف نائب رئيس المجلس المركزي للاتحاد، زبير عثمان، أمس، عن ضرورة حسم منصب رئيس الجمهورية «بالتوافق بين الأطراف الكردية والسنية والشيعية»، لافتاً إلى أن المنصب إذا ما كان للكرد فإنه «سيكون من استحقاق الاتحاد الوطني».

وأوضح أن الدكتور محمد صابر العضو في المجلس المركزي «دعا إلى دعمه لمنصب رئيس الجمهورية»، منوهاً إلى أن المجلس «يدعم صابر ورفع طلبه بكتاب رسمي إلى نائب الأمين العام، كوسرت رسول علي، والمكتب السياسي».

لكن المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني لطيف نيروي، رفض، أمس، التعليق بشأن الموضوع، مكتفياً بالقول إن تلك المعلومات «لا تخدم الوطني»، وأنه إذا كان صابر «عضواً في المجلس فإن فؤاد معصوم كذلك». ويبلغ صابر من العمر 71 عاماً، وهو حاصل على شهادة دكتوراه في الفيزياء النووية، وانضم للاتحاد الوطني عام 1976، وخلال مسيرته السياسية شغل العديد من المناصب، وهو شقيق النائب عزت صابر، الذي طرح اسم محمد صابر كمرشح للمنصب.