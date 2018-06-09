وقف المساعدات الكندية للقوات الكردية في العراق

أربيل (وكالات)

أوقفت القوات الخاصة في الجيش الكندي، أمس الأول، تقديم المساعدة أو التدريب لمقاتلي البيشمركة الأكراد.

وقالت وزارة الدفاع الكندية إن: «مجموعة العمليات الخاصة تعاونت مع الوحدات الأمنية الكردية العراقية في الماضي من أجل وقف تقدم مقاتلي تنظيم داعش». وأضافت أن هذه المساعدة ساهمت في نجاح قوات الأمن العراقية في تحرير الموصل وكذلك جيب الحويجة، آخر مركز حضري كبير للتنظيم في العراق في أكتوبر الماضي. وأوضحت الوزارة: «إن الوحدات التي تقوم القوات الخاصة الكندية حالياً بتقديم المشورة والمساعدة لها في العراق ليست تحت قيادة البيشمركة». وكانت صحيفة «غلوب آند ميل» نقلت الخميس الماضي عن الجنرال جون فانس قوله إن: «تدريب البيشمركة انتهى عندما لم يعد هناك مبرر»، كان يتمثل بالتصدي لتنظيم «داعش». وفي إطار العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي، زادت كندا 3 مرات قواتها الخاصة في فبراير 2016 ليصل العدد إلى 210.