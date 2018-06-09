تركيا تنتهي من بناء جدار أمني على الحدود مع سوريا



تاريخ النشر: الأحد 10 يونيو 2018 إسطنبول (وكالات) أعلنت مؤسسة الإسكان التركية «توكي» أمس، الانتهاء من بناء جدار أمني على طول الحدود التركية مع سوريا والممتدة لمسافة 911 كيلومتراً. ونقلت وكالة «أناضول» التركية للأنباء عن مدير المؤسسة أرغون توران القول «إنه تم الانتهاء مؤخراً من بناء القسم الأخير من الجدار بطول 564 كيلومتراً». وأضاف أن طول الجدار الإجمالي بلغ 711 كيلومتراً، وسيقف عند هذا الحد لتبقى أجزاء من الحدود دون جدار وأخرى يشكل فيها نهر العاصي حدوداً طبيعية بين البلدين. في سياق متصل قال توران إن «توكي» شارفت على الانتهاء من تشييد جدار أمني آخر على حدود البلاد مع إيران بطول 144 كيلومتراً، فيما من المتوقع أن تنهي بناء الجدار في ربيع 2019. وتقول أنقرة إنها تستهدف بناء جدارين لحماية الحدود التركية من عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية وتسلل المسلحين.